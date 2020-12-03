يسرا اللوزي: أمومتي أثرت على نسبة مشاهدتي للأفلام في المهرجانات  

أعربت الفنانة يسرا اللوزي، عن سعادتها، بحضورها مهرجان القاهرة السينمائي الحالي في دورته الـ42، حيث ذكرت أنها عندما تحضر أي مهرجان، تحاول حضور أكبر كم من الأفلام، "ده بس كان قبل الأمومة، بس بعد ما بقيت أم، بأحاول أوفق ما بين الأسرة وحضور الأفلام، دلوقتي ساعات بضطر أفوت بعض الحاجات".

وأضافت "اللوزي"، على هامش افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي على شاشة "DMC"، أن هذا العام تم اختيارها كعضو لجنة تحكيم في مسابقة الأفلام العربية، "فيه 6 أفلام كل يوم هنتفرج على فيلم، بس لسه هاخذ الكتالوج وهعلم على الأفلام اللي أنا فعلا عاوز أشوفها، أنا لسه مأخذتش الكتالوج ومعرفش إيه الأفلام اللي موجودة".

يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، يعرض 83 فيلمًا من 43 دولة، من بينها 20 فيلمًا في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلمًا في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويكرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما يتم تكريم الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.

وشهد حفل الافتتاح، الذي نقلته على الهواء مباشرة قناة dmc، تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد، بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وهي الجائزة نفسها التي يمنحها المهرجان للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما تكرم أيضا الفنانة منى زكي، بجائزة فاتن حمامة للتميز.

كما شهد الحفل ظهورًا خاصًا للفنان أشرف عبدالباقي، وأغنية جديدة للمطرب تامر حسني. وخصص المهرجان، غدا الخميس عرض ثان لـ"الأب"، في التاسعة مساء بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، بالإضافة إلى عرض ثالث في التاسعة من مساء الجمعة بمسرح WE، حتى يتيح لجمهور القاهرة الذي لم يتمكن من حضور حفل الافتتاح، أن يستمتع بمشاهدة الفيلم.

الفيلم الذي يشهد مهرجان القاهرة الليلة عرضه الأول بالعالم العربي وأفريقيا، وبحضور عدد من صناعه، من إنتاج المملكة المتحدة وفرنسا، ويعد التجربة الأولى في السينما لمخرجه الكاتب الروائي والمسرحي الفرنسي فلوريان زيلر، والذي تحولت كثير من مسرحياته إلى أفلام سينمائية، ومن بينها "الأب" الذي كتب له السيناريو كريستوفر هامتون الحاصل على الأوسكار عن فيلمه "Dangerous Liaisons- علاقات خطرة".

وتدور أحداث الفيلم، حول أب مسن يرفض الاعتراف بتقدمه في العمر، ولا يقبل المساعدات التي تقدمها له ابنته، وتكون المعضلة الأكبر عندما يبدأ شعوره يهتز بالأشخاص والعالم من حوله.