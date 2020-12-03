إسلام خليل يحيي ذكرى وفاة "شعبولا" الأولى بـ"لسة فاكرك"

"لسة فاكرك"، هو عنوان الأغنية التي انتهى من تسجيلها الشاعر الغنائي إسلام خليل، والتي أهداها لروح المطرب شعبان عبدالرحيم في الذكري الأولي لوفاته التي توافق اليوم 3 ديسمبر.

وقال "إسلام"، لـ "الوطن"، "شعبان عبدالرحيم لم أنساه أبدا فهو أبي الروحي وإهداء روحه هذه الأغنية هو أقل تقدير مني لأبويا وصديقي شعبان عبدالرحيم والذي أثرت فيا وفاته وفقدانه".

وتقول كلمات الأغنية: "لسه فاكرك لسه عايش جوا قلبى وفى خيالى.... لسه صورتك جنب منى... لسه صوتك برده عالى.. يا أحلى دنيا أنا عيشتها... وأيامى مجاش تانى زيها... يا حلم عمرى اللى انتهى بعدك يا غالى... أجمل ما كان ليا في دنيتى... صوتى اللى وصل كلمتى... ونور منور سكتى وسط الليالى... مفيش كلام عندى أقولهولك... بعد ما توهنا في وسط الزحمة... كل اللى أقدر أوصلهولك دعوى بالمغفرة والرحمة... يا أحلى دنيا أنا عيشتها... وأيامى مجاش تانى زيها يا حلم عمرى اللى انتهى بعدك يا غالى... أجمل ما كان ليا في دنيتى.. صوتى اللى وصل كلمتى.... ونور منور سكتى وسط الليالى".

ودخل الشاعر إسلام خليل، يوم وفاة شعبان عبدالرحيم، في حالة انهيار شديدة، متأثرًا بوفاة صديقه الذي رحل عن عالمنا 3 ديسمبر في مستشفى المعادي العسكري، عن عمر ناهز 62 عامًا.

إسلام خليل، له مشوار طويل مع شعبان عبدالرحيم، في كتابة أغانيه، استمرت لسنواتٍ عدة ما بين شعبية وسياسية.

شعبان عبدالرحيم رحل عن دنيانا عن عمر ناهز 62 عامًا في مستشفى المعادي العسكري، حسبما أكّد نجله في تصريح سابق لـ"الوطن"، بعد مسيرة فنية قدم خلالها مئات الأغنيات الشعبية.