عاجل.. مشروع قانون أمام الكونجرس الأمريكي لتصنيف الإخوان جماعة إرهابية

طرح أحد النواب بالولايات المتحدة الأمريكية مشروع قانون أمام الكونجرس الأمريكي لتصنيف تنظيم الإخوان على قائمة الإرهاب.

وطالب السيناتور الجمهوري تيد كروز وزارة الخارجية الأميركية بوضع تنظيم الإخوان على قائمة الإرهاب، مشيرًا أن تنظيم الإخوان مسؤول عن تمويل الإرهاب والترويج له، مضيفًا أنه سيواصل العمل لاتخاذ إجراءات ضد الجماعات التي تمول الإرهاب، حسبما أفادت فضائية "سكاي نيوز" في نبأ عاجل لها.