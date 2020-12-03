التعليم العالي: 38% نسب إشغالات الرعاية المركزة بمصابي كورونا

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن أنّ نسب الإشغال في المستشفيات الجامعية من مصابي كورونا، في المحافظات والقاهرة الكبرى، بلغ حتى الآن 12% من إجمالي عدد الأسرة بالمستشفيات الجامعية، و38% نسب الإشغالات بالرعايات المركزة الشديدة والمتوسطة.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، أنّ هناك 15 مستشفى جامعي تعمل حاليا لمواجهة كورونا، وجميع الأمور مستقرة دون مشكلات، مؤكدا أنّ المستشفيات مجهزة بأعلى المستويات لمواجهة أي أزمات.

ولفت إلى أنّ هناك متابعة لحظية من قبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لاستعدادات المستشفيات الجامعية لمواجهة أي مستجدات تتعلق بالأزمة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، تسجيل 421 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 28 حالة جديدة.

تجاوز الإصابات حاجز الـ400 حالة يحدث لأول مرة، بعدما انخفض معدل الإصابات في مصر، وأغلق عدد من مستشفيات العزل.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، الدكتور خالد مجاهد، إنّ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، بلغ 116724 حالة، بينها 102949 حالة تعافت، و6694 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وخصصت وزارة الصحة والسكان، عددا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، بينها الخط الساخن 105، و15335 ورقم واتس آب 01553105105، إضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف المحمولة.