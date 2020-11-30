جامعة الفيوم تسلم مشروع كلية الآثار لاعتماده من "التعليم العالي"

سلم الدكتور عاطف منصور، عميد كلية الآثار بجامعة الفيوم، مشروع كلية الآثار للجنة تسليم وتسلم مشروع دعم وتطوير الفعالية التعليمية (SDEE) الممول من إدارة دعم الجودة والتأهيل، للاعتماد من وحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي، بحضور الدكتور محمد كمال خلاف، منسق المشروع.

وصرح عاطف منصور، عميد كلية الآثار، بأن اللجنة زارت الوحدات التي تم إنشاؤها بالمشروع، وتشمل المتحف التعليمي والقاعات متعددة الوسائط ووحدة الوثائق الإلكترونية ومعملي ترميم الآثار العضوية وغير العضوية.

كما قدم عميد كلية الآثار، عرضا تقديميا وفيديو يوضح مراحل العمل المختلفة بالمشروع لتحقيق أهدافه ومخرجاته.

وأثنت اللجنة على المستوى الذي تم تنفيذ المشروع به والاحترافية في الأداء والتميز في المخرجات بما يحقق المردود الإيجابي للكلية.

جدير بالذكر، أنّ الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، شهد صباح اليوم، حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية الحقوق، تحت إشراف الدكتور أشرف شمس الدين، القائم بأعمال عميد كلية الحقوق، وبحضور الدكتور إبراهيم الياس، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، وأيمن حلبة، القائم بأعمال أمين عام الجامعة، وعدد من السادة أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وأعرب شديد، عن سعادته بتواجده وسط أبنائه طلاب القانون الذين سيحملون راية العدل كأول دفعة من خريجي جامعة الفيوم، مؤكدا أن لهذا عظيم الشأن وبالغ الأثر لكل منتسبي جامعة الفيوم، مشيدا بتميز طالب كلية الحقوق على المستوى الثقافي والأخلاقي وهو ما لمسه سيادته خلال فترة الإشراف على الكلية.

كما وجه الطلاب بضرورة التزامهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظا على سلامتهم، مؤكدا أن الامتحانات لهذا العام ستتم بالشكل المتعارف عليه بدون أبحاث أو تأجيل للدراسة وذلك وفقا لضوابط وإجراءات محددة.