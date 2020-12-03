"الصحة": ارتفاع نسب الإشغال فى الرعاية المركزة لـ53% بسبب كورونا

كشف مصدرمسؤول بوزارة الصحة والسكان، عن ارتفاع نسب الإشغال فى الرعاية المركزة لـ53%، مشيرا إلى الزيادة الملحوظة في الاحتياج لأجهزة التنفسي الصناعي، والتي وصلت إلى 30%، وهو الأمر المزعج بالنسبة لنا، لأن فيروس كورونا ينتشر سريعا خاصة في الشتاء.

وتابع المصدر، لـ"الوطن"، أنّ نسب الإشغال تزداد بشكل يومي وملحوظ مع دخول فصل الشتاء، واللجنة العلمية لمكافحة الفيروس تلاحظ تراخي المواطنين في اتباع الإجراءات الاحترازية رغم التنبيه قبل الزيادة التي شهدناها خلال الفترة الماضية.

مصدر بالصحة: نسبة وفيات كورونا ستزيد قريبا.. والجميع سيدفع ثمن عدم الالتزام

وأضاف المصدر، أنّ هناك زيادات مستمرة خلال الـ3 شهور المقبلة في الإصابات، ويجب الأخذ في الاعتبار زيادة الضغط على المستشفيات، مشيرا الى أنّ الفترة المقبلة ستشهد زيادة في أعداد الوفيات، متابعا: "الفيروس موجود في كل مكان، وعدم الالتزام كلنا هندفع تمنه".

وأكد المصدر أنّ أعداد الإصابات ستزيد على مستوى العالم بشكل كبير، والإجراءات الاحترازية ما زالت طوق النجاة الوحيد، متابعا: "من فضلك ارتدوا الكمامات وداوموا على غسيل اليدين، وابعدوا عن الأماكن المزدحمة وقللوا المناسبات والاحتفالات، والتزموا بالتهوية الجيدة ولا تغلقوا الشبابيك، فيروس كورونا ملوش أمان".

الصحة تكسر حاجز الـ400 إصابة بكورونا منذ 4 أشهر

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن تسجيل 421 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 28 حالة جديدة.

ولأول مرة تسجل تكسر وزارة الصحة حاجز الـ400 إصابة منذ قرابة 4 شهور، وهو الأمر الذي حذّرت منه اللجنة العلمية ووزيرة الصحة.

وأوضحت الوزارة أنّه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإنّ زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكرت أنّ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد، هو 116724 حالة، بينها 102949 حالة تعافت، و6694 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.