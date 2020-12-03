التحفظ على 2 كيلو حشيش وهيروين وأستروكس في حملات أمنية بالقليوبية

ضبطت أجهزة أمن القليوبية 3 تشكيلات عصابية، اليوم، تخصصت فى ترويج المخدرات بمدن القناطر وبنها وشبرا الخيمة، وجرى التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتولت النيابة التحقيقات.

وردت معلومات سرية للواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية بشأن قيام مجموعة من العاطلين بتوزيع المواد المخدرة على المتعاطين في بعض المدن، فكلف اللواء حاتم حداد، رئيس المباحث الجنائية بسرعة القبض عليهم، وتم تشكيل فريق بحث قاده العميد خالد المحمدي، مدير المباحث، وأسفرت الجهود عن ضبط المتهمين وبحوزتهم 2 كيلو حشيش وهيروين واستروكس.

في القناطر تم ضبط "ح .ع " 32 عامًا، عاطل وبحوزته كمية من مخدر الأستروكس تزن 350 جراما ومبلغا ماليا 150 جنيه وهاتف محمول، و"س.م" 20 عامًا، عاطل وبحوزته كمية من مخدر الاستروكس تزن 300 جرام و"م.ا.ع" 23 عامًا، عاطل، وبحوزته 450 جراما من الأستروكس.

وفي مركز بنها ضبط رجال المباحث المدعو "ه.ج.م" 26 عامًا، عاطل وبحوزته 150 جراما من مسحوق الهيروين، و"س.ص" 40 عامًا، عاطل، وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن 150 جراما.

وفي شبرا تحفظ رجال المباحث على نصف كيلو من مخدر الحشيش كانت في حيازة "م .م. ع "28 عامًا، عاطل، وجرى تحرير المحاضر اللازمة بالضبطيات والتحفظ على المتهمين تمهيدا لإحالتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.