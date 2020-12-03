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محمود مسلم

موريتانيا تغلق المدارس والجامعات للحد من تفشي كورونا

كتب:

وكالات
09:55 ص | الخميس 03 ديسمبر 2020
إحدى المدارس في نواكشوط

إحدى المدارس في نواكشوط

أعلنت الحكومة الموريتانية إغلاق المدارس والجامعات لمدة أسبوعين للحد من تفشي جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد. 

وقال وزير الداخلية محمد سالم ولد مرزوك، خلال مؤتمر صحفي في نواكشوط، إنّ الحكومة قرّرت أيضاً حظر التجمّعات العامة غير الضرورية، وتقليص وجود الموظفين في الدوائر الحكومية إلى الحدّ الأدنى.

وأضاف أنّ الحكومة أقرّت هذه التدابير الاستثنائية بعدما سجّلت البلاد في الأيام الأخيرة ازدياداً في أعداد الإصابات اليومية الجديدة بالفيروس.

 وسجّلت موريتانيا الأربعاء 135 إصابة جديدة بالفيروس مقابل 39 إصابة جديدة سجّلت الثلاثاء.

وارتفعت الحصيلة التراكمية الرسمية للفيروس في موريتانيا إلى 8.863 إصابة من بينها 179 حالة وفاة.

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