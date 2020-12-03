"العليا للفيروسات": الموز والبرتقال يحفزان المناعة ضد كورونا

قدم الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق، وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عددًا من النصائح للمواطنين خلال الفترة الحالية للوقاية من فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19"، ومنها التطهير والتعقيم الدوري ومراعاة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة وغسل الأيدي باستمرار، والتزام الراحة حال وجود أعراض شبيهة للإنفلونزا العادية، فضلًا عن التطعيم بمصل الإنفلونزاالرباعي.

وأوضح وزير الصحة الأسبق، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن عددًا من الأشياء الضرورية المهمة يجب على المواطنين الاهتمام بها وتتعلق بنظام الطعام والشرب يومياً، وتتمثل في شرب السوائل الدافئة باستمرار، والاهتمام بتناول الفواكه والخضروات التي تحتوي على فيتامينات، خاصة الموالح كالبرتقال واليوسفي، لإحتوائها على عناصر فيتامين "سي"، وكذلك الموز لما يحتويه من عناصر غذائية كبيرة تسهم في تحفيز المناعة والوقاية من فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، خروج 133 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 102949 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، المتحدث الرسمي للوزارة، تسجيل 421 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة، لافتًا إلى وفاة 28 حالة جديدة.