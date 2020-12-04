به ميتسوبيشي وأوبل ومرسيدس.. تفاصيل مزاد السيارات يوم 14 ديسمبر

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، تنظيم مزاد علني لبيع سيارات هيئة النقل العام ونيابات وجهات حكومية، في يوم الاثنين الموافق 14 ديسمبر الحالي.

ووفق هيئة التعاقدات العامة تقام جلسة المزاد بقاعة النادي المصري القاهري، بمنطقة عين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط، الساعة الثانية عشر ظهرًا، وتطلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية في 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي بالدقي وسعرها 400 جنيه.

مواصفات السيارات المعروضة في مزاد 14 ديسمبر

والسيارات التي سيتم عقد جلسة المزاد لبيعها هي ملاكي وبيك اب واتوبيس وميني باص وميكروباص ونقل ومطافي وونش وجرار زراعي ومقطورة وموتوسيكلات وتروسيكل وتوك توك ماركات بيجو، هيونداي، شاهين، دوجان، لادا، فيات، شيفروليه، نيفا، ميتسوبيشي، غبور، أوبل، بولونيز، داتسون، هوندا، مرسيدس، فورد، نصر،GMC، نيسان، دايو، ايسوزو، تويوتا، كيا، مازدا، سوزوكي، فولكس، فانتوم، دودج، جيب ليبرتي، لاندروفر، شنجان، إفيكو، إسبرانزا، بيدفورد، BMW، كارجو، مان، ياماها.

ويقوم المتقدم بدفع 10 آلاف جنيه تأمين دخول المزاد، ويكون البيع دون عمولة والمعاينة أساس البيع، على أن يكون شراء كراسة الشروط شرطًا لدخول المزاد أولًا، وأن تكون بصحبة المتزايد وقت دخول قاعة المزاد، ويتم دفع 30% فور رسو المزاد وباقي الثمن خلال 15 يومًا، ويكون البيع بدون عمولة، ، وتطلب البطاقة الضريبية من الخاضعين لها.

وأهابت الهيئة بجميع المتزايدين اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء المزاد، طبقًا لشروط وزارة الصحة والسكان لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وكانت الهيئة العامة للخدمات الحكومية قد أعلنت أيضًا عن مزاد علني لبيع سيارات واردة من الخارج ومخزنة بساحة السيارات في جمارك مطار القاهرة وفي 6 أكتوبر والإسكندرية، يوم الاثنين الموافق 21 ديسمبر الحالي، بقاعة النادي المصري القاهري بمنطقة عين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط الساعة 10 صباحًا.