شريهان تعرض فساتين "ألف ليلة وليلة" في مزاد لدعم متضرري انفجار بيروت

تصدرت نجمة الاستعراض المصرية شريهان قائمة فناني العالم والشرق الأوسط المشاركين بالتبرع بقطع استثنائية من مقتنياتهم في مزاد خيري تقيمه إحدى الشركات العالمية، بالتعاون مع خمس من المؤسسات الخيرية اللبنانية، وذلك لصالح جهود إعادة إعمار لبنان، ومساندة الفئات الأكثر احتياجًا عقب الانفجار الذي هز ميناء بيروت في شهر أغسطس الماضي.

واعتمد المزاد الذي يتوجه لمتضرري انفجار بيروت على تبرعات سخية من دور أزياء عالمية ومشاهير عرب وأجانب وفنانين وأيضاً مصممي مجوهرات عالميين، وتولت الشركة المسؤولة عن المزاد اختيار الفنان الأكثر شعبية وجماهيرية للمشاركة في المزاد، واختارت الفنانة المصرية شريهان للمشاركة في المزاد بفستان حريري ساهمت في تصميمه وارتدته في فوازير رمضان الشهيرة "ألف ليلة وليلة" عام 1987 وذيلته بتوقيعها، ويعد الفستان هو الأول على مستوى الشرق الأوسط.

ويشارك في المزاد بجانب الفنانة الإستعراضية شريهان المغنية اللبنانية ماجدة الرومي، والممثلة الأميركية إيما ستون وعارضة الأزياء نعومي كامبل والفنان البريطاني داميان هيرست، والمغنية البريطانية جيري هاليويل.

وستتقاسم المؤسسات الخيرية ريع المزاد الذي سيتم توزيعه على الجهات المتضررة الأكثر احتياجا، وستقوم المؤسسات بالتركيز على نجدة العائلات التي تركها الانفجار بدون مأوى وأيضا ستقدم العون للمنشآت التجارية الصغيرة.

يذكر أن الفنانة شريهان بدأت حياتها الفنية مبكرًا وشاركت في عدد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية، وتألقت في فوازير رمضان التي قدمتها لعدة أعوام كان أشهرها ألف ليلة وليلة وقدمتها خلال أعوام 1985، 1986، 1987 وفوازير "حول العالم" وفوازير "حاجات ومحتاجات" عام 1993، وعلى الرغم من ابتعاد شريهان عن الساحة الفنية في السنوات الأخيرة إلا أنها لا تزال أيقونة الفن الاستعراضي في مصر.

وتوقفت النجمة شريهان عن العمل الفني عام 2002 بعد تعرضها لأزمة صحية قبل أن تعلن عودتها للفن عام 2017 في حفل كبير برعاية "العدل جروب" ، ومؤخراً أعلن الناقد طارق الشناوي عودتها للساحة بمسرحية جديدة بعنوان "كوكو شانيل" من إخراج هادى الباجوري.