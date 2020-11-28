موبايل وكمبيوتر ومطافي.. مزاد علني لبيع بضائع وسيارات 13 و14 ديسمبر

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، تنظيم مزاد علني لبيع بضائع وسيارات هيئة النقل العام ونيابات وجهات حكومية، وذلك يومي الأحد والاثنين الموافق 13 و14 من ديسمبر المقبل.

وتقام جلسة المزاد بقاعة النادي المصري القاهري بمنطقة عين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط الساعة 12 ظهرًا، وتطلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية في 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي الدقي وسعرها 400 جنيه.

ويدفع المتقدم 10 آلاف جنيه تأمين دخول المزاد، ويكون البيع دون عمولة والمعاينة أساس البيع، ويُعد شراء كراسة الشروط شرطًا لدخول المزاد أولًا، وأن تكون بصحبة المتزايد وقت دخول قاعة المزاد، وتطلب البطاقة الضريبية من الخاضعين لها 30% فور رسو المزاد وباقي الثمن خلال 15 يومًا، ويكون البيع طبقًا للشروط المدونة بكراسة المواصفات.

تفاصيل السيارات والبضائع المتاحة بالمزاد

أولًا: بضائع الجهات الحكومية

حديد وخردة - تكييف - ثلاجة - مروحة - أجهزة ومسلتزمات كمبيوتر - ماكينة تصوير مستندات - قطع غيار سيارات - محطة للمحمول - طابعة - مستلزمات سباكة - تليفون محمول - أجهزة ومستلزمات طبية، وخلافه من بضائع الجهات الحكومية المختلفة.

ثانيًا: سيارات الجهات الحكومية

سيارات ملاكي وبيك أب وأتوبيس وميني باص وميكروباص ونقل ومطافي وونش وجرار زراعي ومقطورة وموتوسيكلات وتروسيكل وتوك توك ماركات:

بيجو - هيونداي -شاهين - دوجان - لادا - فيات - شيفروليه - ميتسوبيشي - غبور - أوبل - داتسون - هوندا - مرسيدس - فورد - GMC - نيسان - دايو - إيسوزو - تويوتا - كيا - مازدا - سوزوكي - تاتا - فولكس - دودج - لاندروفر - BMW - حلاوة.

وفي حالة عدم رسو أي مجموعة من السيارات على المشترك في المزاد يتم استرداد التأمين، كما يتم خصم التأمين من سعر السيارة في حالة رسو اللوط على المشترك.

وفي حالة عدم السداد أو سحب المتزايد عطاؤه يصبح التأمين المؤقت حقًا للجهة الإدارية، ويتم سداد مقدم الثمن نقدًا بخزينة الهيئة أو بشيك مصرفي مقبول الدفع.

ويتم سداد باقي مبلغ الـ70% خلال 15 يومًا من اليوم التالي لرسو المزاد عليه، كما يجوز منح مهلة إضافية للسداد مدتها 10 أيام بموافقة السلطة المختصة.

ولا يرد ثمن كراسة الشروط بينما يتم رد مبلغ 10 آلاف جنيه التي تدفع كتأمين لدخول المزاد في حالة عدم الشراء.

ويتم الترخيص لمن يرسو عليه المزاد طبقًا لقانون المرور رقم 121 لسنة 2008 ويحصل على كتاب من مرور الميناء الذي تم عليه المزاد وكتاب آخر من الإدارة العامة لجمارك السيارات ويتوجه به للمرور محل إقامته للترخيص.

وأهابت الهيئة بجميع المتزايدين اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء المزاد، طبقًا لشروط وزارة الصحة والسكان لمنع الإصابة بفيروس كورونا المستجد.