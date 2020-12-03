وثيقة رفض الختان وورش عمل للكهنة.. خطة الكنيسة لمناهضة العنف ضد المرأة

أطلقت أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية، الذراع التنموية للكنيسة القبطية الارثوذكسية، حملة الـ16 يوما" لمناهضة العنف ضد المرأة للعام 2020، من منطلق الدور التنموي والمسؤولية المجتمعية للكنيسة القبطية.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنّ الحملة تتضمن الأنشطة والفاعليات الآتية:

- إطلاق الكنيسة القبطية برعاية البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسيه وثيقة توضح موقف الكنيسة المناهض لختان الإناث باعتباره شكل من أشكال العنف الموجه ضد المرأة والفتاة، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.

- ورش عمل ولقاءات تدريبية للقيادات الدينية (قساوسة وخدام) لبناء قدراتهم وتزويدهم بالمعارف والمهارات للتعامل مع قضايا العنف ضد المرأة في مجتمعاتهم والعوامل الاجتماعية والثقافية التي تؤدي إلى العنف القائم على النوع الاجتماعي.

- الأنشطة التوعوية عبر اللقاءات المباشرة لرفع الوعي للمواطنين بشكل عام وذوي الإعاقة بشكل خاص بالمجتمعات المحلية (مع مراعاة التدابير الاحترازية اللازمة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد"19)، أو عن طريق الإنترنت بـ10 محافظات بجمهورية مصر العربية، بعقد حملات توعوية تحت شعار (اتركني كما خلقني الله - أنا إنسانة وليا كيان مستحيل أقبل الختان) وجاء هذا الشعار للإشارة إلى ترك الفتاة بدون تشويه سواءًا تشويه جسدي أو نفسي أو بأي من الأشكال المرتبطة بالعنف.

- ورش أعمال فنية بقيادة الفتيات أنفسهن وتصميم مجموعة من الأعمال الفنية الهادفة لمناهضة العنف ضد المرأة خاصة الموروثات والأمثال الشعبية التي تتضمن كلمات تحث على العنف ضد المرأة وغيرها. تضمنت الرسائل: "معًا.. من أجل مجتمع خالٍ من العنف"، "يا جايبة البنات يا فرحانة للممات"... إلخ.

- تنظيم جلسات دعم نفسي للفتيات والسيدات اللاتي تعانين من العنف بهدف تقديم الدعم والإرشاد لتجاوز الأضرار النفسية والاجتماعية كنتيجة للعنف الذي يتعرضن له.

- توزيع الرسائل والمطبوعات التي تحض على المقاومة والصمود في وجه العنف، وتعبر عن رؤية لعالم خالٍ من الخوف من التحرش الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي وسوء المعاملة.

- حملات توعية للشباب والذكور بهدف تشجيعهم وتمكينهم من تحمل مسؤولياتهم في مكافحة الممارسات الضارة والعنف القائم على النوع الاجتماعي خاصة التحرش والزواج المبكر، تستخدم الحملات بعض الشعارات مثل: أنت لست وحدك، المرأة أمانة ولم تخلق للإهانة، الرجولة الحقيقية أن تحميها.