الكنيسة تتابع أحوال كنيسة الملاك ميخائيل في فرنسا بعد احتجاجات الأقباط

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أنَّ البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، يتابع الأحوال في كنيسة الملاك ميخائيل ومارجرجس بحي "فيل جويف" بالعاصمة الفرنسية باريس، وما يصدر من البعض فيها، ويتواصل مع الأنبا مارك، أسقف باريس وشمال فرنسا لاحتواء الموقف بالمحبة.

وقالت الكنيسة، في بيان لها، إنَّه بخصوص الراهب أفرايم البراموسي فقد انتهت خدمته في باريس والتي مضى عليها 23 سنة بعيدًا عن ديره وتمّ ترتيب عودته في أكتوبر 2020 مع رئيس دير البراموس الأنبا إيسوذورس، إذ أن الرهبنة للراهب هي الأهم من الخدمة، والمعروف أن خدمة الكنائس تكون من خلال خدمة الكهنة المتزوجين، وتستعين الكنيسة في بعض الأحوال بالرهبان لفترة محددة عامين أو ثلاثة ليعود إلى الدير ويستكمل حياته الرهبانية وذلك كاستثناء.

كانت إيبارشية فرنسا، شهدت احتجاجات قبطية ضد الأنبا مارك، على خلفية قرار استبعاد الراهب القمص إفرايم البراموسي من الخدمة في كنيسة الملاك ميخائيل ومارجرجس بحي "فيل جويف" بالعاصمة الفرنسية باريس، وعودته إلى دير البراموس بوادي النطرون.

وحاول الأنبا مارك، تهدئة الأقباط الغاضبين وأجرى زيارة لكنيسة الملاك ميخائيل والتقى أقباطها، وحاول شرح الموقف لهم، إلا أن بعضهم فاجأه بهجوم حاد وتكرار المطالبة بعودة الراهب، الذي أكّد الأسقف أنَّه لم يكن هو صاحب القرار فيه، قبل أن يخرج الأسقف، في فيديو عبر الصفحة الرسمية للإيبارشية على "فيس بوك"، قائلًا: "ليس خفيًا عليكم أن هناك حربًا ساخنة ضد الكنيسة هدفها الإساءة إلى كنيسة فرنسا ومنع أن يكون لها شأن أو أن يتوحد أبنائها في كيان واحد كسائر إيبارشياتنا القبطية الأرثوذكسية العريقة، والحرب علنية وواضحة للجميع على الإنترنت، وكأن الشيطان أنحل من سجنه ليضل الأقباط عن كنيسته عبر نشر أكاذيب ويعلم الجميع كذبها في أكثر من مناسبة".

وتابع الأسقف: "أقول لأولئك المختفين وراء أسماء وهمية ويلعبون في سلام الكنيسة، أنكم واهمون، فأن كنتم تستهدفون أشخاصًا فنحن نفخر بأننا ننفق وننفق من أجل سلامة الكنيسة وسلامة أبنائها، وإن كنتم تستهدفون الكنيسة فإن المسيح وعدنا بأن أبواب الجحيم لم ولن تقوى عليها، وأقول لهم أن من يفسد مذبح الله سيفسده الله".