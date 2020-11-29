الكنيسة تعلن وفاة شيخ كهنة إيبارشية صنبو وديروط بكورونا

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وفاة القمص أنطونيوس جورج كاهن كنيسة السيدة العذراء بديروط وشيخ كهنة إيبارشية صنبو وديروط إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الكاهن الراحل توفي عن عمر بلغ 83 سنة بعد خدمة كهنوتية طويلة امتدت لما يقارب 59 سنة، تلمذ خلالها أجيال متتالية من أبناء ديروط، حيث تميزت خدمته بروح الأبوة والمحبة والتعليم والتقوى.

وأضاف المتحدث باسم الكنيسة، في بيان له، إن الكاهن الراحل ولد في ٥ نوفمبر عام ١٩٣٧ وسيم كاهنًا بيد الأنبا أغابيوس الأول مطران صنبو وديروط وديرمواس وقسقام الأسبق، يوم ٢٧ ديسمبر عام ١٩٦١ ونال رتبة القمصية في مارس عام ١٩٦٤.

وأشار حليم، إلى أن صلاة تجنيز الكاهن الراحل أقيمت بكنيسة السيدة العذراء بديروط، وأعلنت مطرانية صنبو وديروط أن العزاء سيقتصر على الاتصال التليفوني ووسائل التواصل الاجتماعي نظرًا للظروف الحالية.

وأوضح المتحدث باسم الكنيسة، أن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، تقدم بخالص العزاء إلى الأنبا برسوم أسقف إيبارشية صنبو وديروط ولمجمع كهنة الإيبارشية في وفاة شيخ الكهنة القمص أنطونيوس جورج.

وكان عدد من مطارنة وأساقفة وكهنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أصيبوا مؤخرا بفيروس كورونا المستجد، ومنهم من تعافى مثل الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والقائم مقام البابا السابق، والقمص الراهب رافائيل آفامينا المرشح البابوي السابق، ومنهم من توفي.

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عاودت تشديدات الإجراءات الوقائية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، إذ جرى تقليل عدد الأقباط المشاركين في قداسات الصلاة، مع التشديد على اتخاذ الإجراءات الوقائية من الفيروس.

وسبق ووجّه البابا تواضروس، نصائح للأقباط باتخاذ الحذر والحيطة من الفيروس القاتل، وقال في أحد عظاته الأسبوعية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية: "كورونا ممشيش لكن قاعد معانا غصب عننا، ناخد بالنا، ومن يجد لديه أي عرض مرضي يبقى في المنزل، فما زلنا في مرحلة مستمر فيها الوباء خاصة مع عودة المدارس والجامعات".