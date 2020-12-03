اتحاد الجمعيات: نستهدف زيادة عيادات "2 كفاية" لـ400

قال الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إنّ هناك نحو 80 عيادة أهلية تابعين لمشروع" 2 كفاية" للحد من الزيادة السكانية، الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي، لافتا إلى أنّهم مستهدفين زيادة هذه العيادات لتصل إلى 400 عيادة أهلية في الفترة المقبلة.

900 ألف زيجة سنويا.. والشباب في عمر الإنجاب كثير

وأضاف عبدالقوي، لـ"الوطن"، أنه سيتم التوسع في محافظات أخرى بخلاف الـ10 محافظات التي يتم العمل بهم حاليا، لافتا إلى أنّ هناك خلل بين معدل النمو السكاني والاقتصادي بسبب الزيادة السكانية، التي تسببت بها 3 أبعاد: ارتفاع معدل النمو السكاني، تدني الخصائص السكانية، وسوء توزيع السكان، قائلا: "هناك 900 ألف زيجة سنوية، والشباب في عمر الإنجاب كثير".

من جانبه، قال الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والمشرف على مشروع "2 كفاية" للحد من الزيادة السكانية، إنّ المشروع يأتي ضمن التدخلات الرئيسية التي تتخذها وزارة التضامن الاجتماعي، لتحقيق رؤيتها في تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة، وتنفيذ برامج متكاملة للتنمية البشرية في المناطق الفقيرة، وتغيير القيم الإنجابية السائدة.

المشروع يستهدف مليونا و129 ألفا و187 سيدة في 10 محافظات الأكثر فقرا

ولفت عثمان، إلى أنّ المشروع يستهدف مليونا و129 ألفا و187 سيدة في 10 محافظات هي الأكثر فقرا، والأعلى في معدلات الخصوبة وهي "البحيرة، الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، قنا، سوهاج، أسيوط، الأقصر، وأسوان".

وأكد أنّ المشروع يستهدف أيضا 12200 سيدة بحي الأسمرات بمحافظة القاهرة، ليصبح إجمالي المستهدفات مليونا و141 ألفا و387 سيدة، مشيرا إلى أنّ المشروع يهدف للحد من الزيادة السكانية، وتعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة وتصحيح المفاهيم المجتمعية الخاطئة التي تدفع الأسر إلى كثرة الإنجاب، مع تأمين حقها في الحصول على المعلومات، وفي الحصول على وسائل تنظيم الأسرة التي تمكنها من الوصول إلى العدد المرغوب من الأطفال.