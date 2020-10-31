مديرة "2 كفاية": المحافظات الأكثر فقرا هي الأعلى في معدلات الخصوبة

قالت الدكتورة ديزيري لبيب مديرة مشروع "2 كفاية" بوزارة التضامن الاجتماعي، إن المشروع يستهدف السيدات المستفيدات من برنامج "تكافل" للفئات الأولى بالرعاية، يمثلن مليونا و130 ألف أسرة، بمحافظات الصعيد والجيزة.

وأضافت "لبيب"، خلال لقائها عبر سكايب، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، ببرنامج "من القاهرة" المذاع على فضائية "سكاي نيوز عربية"، أن المحافظات الأكثر فقرا هي الأعلى في معدلات الخصوبة، وحاليا يجري استهداف السكان الذين انتقلوا من العشوائيات إلى مدن مطورة، لتغيير سلوكهم العشوائي وتطوير فكرهم.

وأوضحت مديرة مشروع "2 كفاية" بوزارة التضامن الاجتماعي، أن المشروع حقق نجاحًا كبيرا عن طريق التعاقد مع 108 جمعيات أهلية، وجرى افتتاح 64 عيادة تنظيم أسرة، ومن أهم المحاور التي يجري العمل عليها هي التوعية بعدم زيادة الإنجاب، بالإضافة إلى العمل على تنظيم الأسرة.

وأشارت إلى أنه يجري عمل ندوة أسبوعية للتثقيف المجتمعي بالتوعية وتنظيم الأسرة، إلى جانب العيادات المتخصصة لتنظيم الأسرة، موضحة أن الحملات التوعوية التي تقدمها وزارتا الصحة والتضامن، لها تأثير كبير جدا في انخفاض معدل الإنجاب، موضحة أن المشروع سوف يتضمن 20 محافظة بدءا من العام المقبل، بالإضافة إلى الحملات الإعلامية الموزعة على محافظات الجمهورية.