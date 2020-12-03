الإحصاء: تراجع نسب الفقر لـ29.7% في مصر

قال اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة، إنّ أهم نتائج بحث الدخل للإنفاق والاستهلاك 2019/2020، تراجع نسب الفقر في جميع أنحاء الجمهورية إلى 29.7% في بحث 2019-2020، مقابل 32% في بحث 2017/2018.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الخميس، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، برئاسة اللواء خيرت بركات، لإعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق لعام 2019-2020، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.

ويعد بحث الدخل والإنفاق، أحد أهم الأبحاث الاقتصادية التي يجريها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كل عامين.

ويهدف البحث لتوفير بيانات تفصيلية، تساعد في التعرف على الأنماط الاستهلاكية في المجتمع والتغيرات التي تطرأ عليها، كما يوفر بيانات تمكن من قياس مستوى المعيشة، ومستويات وخريطة الفقر، فضلًا عن توفير الأوزان اللازمة لتركيب الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين والتي تعد مؤشرًا مهمًا لقياس التضخم.

وكانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، زارت الأسبوع الماضي، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لمتابعة سير العمل ببحث مؤشرات الدخل والإنفاق، وكان في استقبالها اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز، وقيادات الجهاز، الذين احتفلوا بفوز وزيرة التخطيط بجائزة أفضل وزير عربي من جائزة التميز الحكومي العربي.

ويجرى الجهاز البحث كل عامين، وكانت أبرز نتائج البحث الماضي 2017-2018، أنّ نسبة الإنفاق الفعلي للأسرة على الطعام والشراب جاءت في المركز الأول بنسبة 73.1%، يليه المسكن ومستلزماته بنسبة 18.7%، ثم الخدمات والرعاية الصحية بنسبة 9.9%، و4.7% على الدخان (السجائر- المعسل)، وجاءت أقل نسبة إنفاق للأسرة المصرية على الثقافة والترفيه بنسبة 2.1%.