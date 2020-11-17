وزيرة التضامن: القيادة السياسية تمتلك رؤية في معالجة قضايا الفقر جذريًا

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، إن منظمات المجتمع المدني لها دور كبير في التنمية وخدمة المجتمع، حيث تؤدي دورا تنفيذيا بالتعاون مع الوزارة التي يتمحور دورها بشكل أكبر في وضع السياسات والتشريعات والرقابة والمتابعة.

وأضافت "نيفين"، خلال مداخلة هاتفية على قناة "Ten" الفضائية، أن ما يُنفذ على الأرض لمعظم خدمات الوزارة تكون من خلال الجمعيات الأهلية، لكن باستثناء الدعم النقدي كون هذه تكليفات مباشرة من الدولة.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن المجتمع المدني وكثيرا من الجمعيات تُعد شريكة مع الوزارة على المستوى المركزي أو على المستوى المحلي، فهناك مبادرات ومشروعات تعاونية مستمرة بين الوزارة ومنظمات المجمتع المدني، منها مؤسسات الرعاية والحضانات والأسر المنتجة وكذلك مشروعات تمكين اقتصادي.

وأوضحت الوزيرة أن التضامن الاجتماعي لديها دور رقابي علي المجتمع ودور آخر شريك وداعم بما يخدم الفئات التي نقدم خدماتنا لها، كما أن القيادة السياسية تمتلك رؤية في معالجة قضايا الفقر معالجة جذرية متمثلة في الدعم النقدي المستحق لأسر غير قادرة على العمل، بالإضافة إلى الدعم النقدي المؤقت للفئات القادرة على العمل بهدف التخفيف من حدة الفقر.