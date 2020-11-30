نائلة جبر: "الفقر مش مبرر للاتجار بالبشر.. لو محتاج متروحش تبيع كليتك"

قالت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، إن الفقر ليس عيبا، والدولة في ظهر الفقراء، وتقدم كل الدعم لمساندتهم، ونحاول القضاء على ذلك لمساهمته في محاربة جرائم الاتجار بالبشر، ففي الفترة الأخيرة شاهدنا حجم الدعم الموجه لهذه الطبقة، وحتى العمل غير النظامي شهدنا اهتمام الدولة بدعمه، وحتى إن كان دعما محدودا لكنه كان مفيدا وساعد على تخطي المرحلة الصعبة السابقة بعد تفشي فيروس كورنا المستجد.

وأضافت، في حوار تليفزيوني مع برنامج "السفيرة عزيزة" من تقديم الإعلامية جاسمين طه زكي والإعلامية رضوى حسن والمذاع على شاشة "dmc"، أن أسلوب اللجنة في مواجهة جرائم الاتجار بالبشر ليس بالتوجيه فقط ونقول للمحتاج "متروحش تبيع كليتك" ونصمت، بل نضع له بدائل ونحاول التفكير خارج الصندوق حتى نصل للهدف للمنشود ونقضي على هذه الظاهرة.

وأوضحت أنه من الممكن إقامة معارض لتسويق منتجات ربات البيوت، بالأخص في المطارات التي يجب أن تشهد تطويرا وتضم معارض تسويقية، كما يحدث في مطارات العالم ونضع منتجاتنا التراثية.

وأردفت أنه من الممكن أيضا العمل على مطارات العالم أجمع ونضع منتجاتنا هناك، لافتة أنها كانت في زيارة لليابان بدعوة من وزارة الخارجية اليابانية منذ عدة سنوات، والمرافقة اليابانية معها قالت لها "إلحقي عندنا في البوتيك بتاع المطار لمصر مفيش غير شاي"، فأين معظم المنتجات المصرية يدوية الصنع التي يعجب بها السياح دائما.