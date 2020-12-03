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عاجل.. الإحصاء: تراجع نسب الفقر للمرة الأولى منذ 30 عاما

كتب:

نرمين عفيفي
10:47 ص | الخميس 03 ديسمبر 2020
اللواء خيرت بركات

اللواء خيرت بركات

قال اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إنّ نسب الفقر تراجعت على مستوى الجمهورية لأول مرة منذ عام 1999/2000، ووصلت إلى 29.7% في البحث الحالي، مقارنة بـ32.5% في بحث 2017/2018، فضلا عن ارتفاع متوسط الإنفاق الكلي السنوي للأسرة في السنة، ليصل إلى 61 ألف جنيه مقابل 53 ألف جنيه في 2017/2018.

وأضاف بركات، خلال مؤتمر لإعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك 2019/2020، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنّ متوسط الدخل السنوي للأسرة ارتفع من 60 ألف جنيه لـ69.1 ألف جنيه، إضافة لاستمرار الدعم الغذائي الذي تقدمه الحكومة ليصل إلى متوسط 1420 جنيه سنويا للأسرة في هذا البحث.

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