عاجل.. "الإحصاء": الدولة تغطي 84% من الأسر المصرية بدعم التموين

قال اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إن من أهم النتائج التي سيتم استعراضها اليوم هو أن الدولة لا زالت تغطي نسبة 84% من الأسر المصرية بالدعم التمويني، وهذا الرقم في البحث السابق كان 88.5%، وهذا يعني أنه تمت تنقية للوصول لهذا الرقم.

وأضاف بركات خلال مؤتمر رئيس الوزراء للإعلان عن نتائج بحث الدخل والانفاق والاستهلاك 2019/2020 أن من أهم النتائج أيضا التي أظهرتها نتائج البحث هو تراجع نسب الفقر بمعظم أنحاء الجمهورية؛ وخاصة في كل من ريف الوجه البحري والوجه القبلي، وبلغت النسبة في ريف الوجه البحري 22%، مقارنة بـ27% في عام 2017/2018، كما بلغت 48% في ريف الوجه القبلي بعدما بلغت 52%.

ووجه بركات الشكر لرئيس مجلس الوزراء لدعمه اللامحدود لجهاز التعبئة العامة والإحصاء ولجميع العاملين بالجهاز، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط لدعمها للجهاز بصفة مستمرة، موجها الشكر للأسر المبحوثة التي تعاون مع الجهاز خلال العمل الميداني.