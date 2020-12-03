"الإحصاء": 1527 جنيها دعم للأسرة في الغاز و1944 للكهرباء سنويا

أعلنت الدكتورة هبة الليثي، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعئبة العامة والإحصاء، بشان مؤشرات الفقر، في بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك 2019-2020 أن الدولة تدعم الأسرة المصرية في بند الغاز والبوتاجاز ب 1527 جنيها سنويا مما يخفض الفقر للأسرة بنسبة 3.2%، وتدعم الكهرباء للأسرة ب 1944 جنيها سنويا مما يخفض نسبة الفقر للأسرة بنسبة 2.8%.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده اليوم الخميس، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء برئاسة اللواء خيرت بركات، للإعلان عن نتائج بحث الدخل والإنفاق لعام 2019-2020، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور علي مصيلحي وزير التموين، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ويعتبر بحث الدخل والإنفاق أحد أهم الأبحاث الاقتصادية التي يجريها الجهاز، كل عامين.

ويهـدف البحث إلى توفير بيانات تفصيلية تساعد في التعرف على الأنماط الاستهلاكية في المجتمع والتغيرات التي تطرأ عليها، كما يوفر بيانات تمكن من قياس مستوى المعيشة، ومستويات وخريطة الفقر، فضلًا عن توفير الأوزان اللازمة لتركيب الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين والتي تعد مؤشرًا مهمًا لقياس التضخم.

وكانت الدكتورة هبة الليثي مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعئية العامة والإحصاء، بشأن مؤشرات الفقر، قد أعلنت أنه في بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك 2019-2020 أن 42% من الفقراء، الذين لاىيستطيعون توفير احتياجاتهم الأساسية موجودون في الصعيد.

وأضافت أن ثلثي الفقراء موجودون في ريف مصر، وأشارت إلى أن أكثر المحافظات التي شهدت انخفاضا في معدلات الفقر، تمثلت في محافظات البحيرة والأقصر وأسيوط.

من جانبه قد أعلن اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة أن من أهم نتائج بحث الدخل وللإنفاق والاستهلاك 2019-2020 ارتفاع الدخل السنوي للأسرة المصرية إلى 69.1 ألف جنيه شهريا، مقابل 60 ألف جنيه في بحث 2017-2018.

وأشار بركات إلى ارتفاع متوسط إنفاق الأسر، إلى 61 ألف جنيه سنويا في 2019-202 مقابل 53 ألف جنيه في 2107-2018.