عاجل.. مدبولي: الحكومة تعتمد على إحصائيات المركزي للتعبئة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الحكومة تعتمد بشكل كلي على البيانات والإحصاءات الاجتماعية والاقتصادية، وغيرها التي تصدر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إذ تساعد متخذي القرار في التخطيط الجيد.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي لإعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك 2019/2020، أنّ توجه الدولة نحو الاعتماد الكلي على أرقام ومؤشرات الجهاز، التي لها دور كبير في العديد من المجالات خاصة ملفات التنمية، ليس جديدا، فالقيادة السياسية تقدر الدور المهم للجهاز، كما أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، أجرى زيارتين للجهاز، ما يؤكد إدراك الدولة لدور الجهاز.

وتابع أنّ نتائج البحث كانت منتظرة، لأنها نقطة ارتكاز وأساس يعتمد عليها في خطط الحكومة، وكل المشروعات الكبيرة التي تنفذها الدولة لرفع مستوى جودة الحياة للأسر المصرية وتخفيض معدلات الفقر، وكل مشروعات الحماية الاجتماعية منطلقها الأساسي استهداف تحسين كل هذه المؤشرات، والشعور بأنّ ثمار التنمية يشعر بها المواطن المصري وتنعكس إيجابيا عليه.

وأكد مدبولي أنّ الحكومة تضع أمامها هدف واضح، وهو تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2020/2030، والتي يحلم الجميع بتحقيقها، مشيرا إلى أنّ الدولة واجهت العديد من الانتقادات بأنّ معدلات هذا البحث في المرة السابقة كانت تقول إنّ معدلات الفقر زادت بعد أن وصلت لـ32.5%، ورغم شرح أسباب الزيادة، أعلنا بشفافية النتائج ولم نخشى منها، ووعدنا بتحسن النتائج، وهو ما حدث بالفعل.