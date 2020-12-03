"الإحصاء": 69.1 ألف جنيه متوسط دخل الأسرة المصرية في 2019-2020

قال طاهر حسن صالح، رئيس قطاع الإحصاءات السكانية والتعدادات بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إنه وفقا لأقسام الإنفاق الرئيسة للشريحة الدنيا والعليا، فإن أقل شريحة تنفق 44.6% من إجمالي انفاقها على الطعام والشراب، بينما تنفق الأعلى 20.1% على نفس البند، مشيرا إلى أن هذا التفاوت موجود في كل بنود الإنفاق الخاصة بالأسر المصرية، العام الماضي.

وأضاف "صالح" خلال مؤتمر صحفي بشأن نتائج بحث الدخل والإنفاق: "بالنسبة إلى نصيب كل شريحة من الاستهلاك الفعلي، وفقا لشرائح الإنفاق، فإن نصيب الأفراد يتقارب في الشرائح بداية من عام 2017، وارتفع بعضها بنسبة قليلة جدا وتساوت في فئة معينة، وحدث تناقص ضئيل في نصيب الفرد في الشرائح من الثامنة إلى العاشرة بواقع 6%".

وتابع رئيس قطاع الإحصاءات السكانية والتعدادات: "زاد متوسط الدخل من 60.4 ألف جنيه سنويا عام 2017 على مستوى إجمالي الجمهورية، إلى 69.1 ألف جنيه العام الماضي، واختلف في الحضر عن الريف؛ إذ كان 69.6 ألف جنيه، ووصل إلى نحو 81 ألف جنيه في الحضر، وكان 52.7 ألف جنيه، ووصل إلى 59.7 ألف جنيه".

وأشار طاهر حسن صالح إلى أن الدخل من العمل مثل 63.6% من الدخول، تأتي بعدها التحويلات التجارية بنسبة 23.7%، ثم القيمة الإيجارية المحتسبة وكانت 9.1%، أما دخل الممتلكات فكانت 3.6% من إجمالي دخل الأسر.

أما بالنسبة إلى متوسط الدخل السنوي للأسر المصرية طبقا لشرائح الإنفاق العشرية، فقد ارتفع من 33.7 ألف جنيه سنويا في عام 2017-2018 إلى 40.4 ألف جنيه في عام 2019-2020، وارتفع متوسط الدخل السنوي الصافي للأسرة في الشريحة الأعلى من 108.9 آلاف جنيه سنويا عام 2017-2018 إلى 115.8 ألف جنيه سنويا عام 2019-2020، بنسبة زيادة قدرها 6.3%.