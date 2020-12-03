فرقة الشمس تعود بــ"ليالى سيد درويش" على مسرح الحديقة الدولية

تحت إشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافى، برئاسة المخرج خالد جلال، يعرض البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، ليالي "سيد درويش"، والتي تقدمها فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة، فى السابعة من مساء يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع على مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر.

وتقول الفنانة وفاء الحكيم مدير عام فرقة الشمس، إن "ليالى سيد درويش"عبارة حفلات موسيقية لمجموعة من أغاني فنان الشعب سيد درويش، آداء فناني الفرقة وغناء رحمة ممدوح، ومحمد ناصر، وفرح، وإسلام مسعد، وخلود، ويوسف محمد، ويمنى، وأحمد محمد، وشهد، ومريم، ومحمد ربيع، ورحمة، وعزف أشرقت يوسف، وأماني يوسف، وشروق يوسف، وتدريب وإشراف الدكتور محسن صادق.

ووجهت وفاء الحكيم الشكر للمخرج إسماعيل مختار، الذى أعطى وجه بسرعة إعادة تجهيز مسرح الفرقة بالحديقة الدولية، بعد أن أحدثت الأمطار الكثير من الأضرار، كما وجهت الشكر لكل فريق العمل الذين قاموا بمجهود كبير لإصلاح وإعادة المسرح إلى صورته الطبيعية لاستقبال العروض.

جدير بالذكر أن فرقة "الشمس" أول فرقة متخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، وافتتحتها الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة فى 2018، وذلك فى إطار خطة وزارة الثقافة لدعم فئات المجتمع المختلفة والوصول بالخدمة الثقافية لكل مواطن مصري.

كما يأتي إنشاء هذه الفرقة فى إطار مساعي البيت الفنى للمسرح لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع من خلال مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر مقر الفرقة.

وفي سياق متصل اختتمت مساء اليوم الأحد الماضي بمسرح الجمهورية فعاليات الدورة الثالثة من مسابقة "المواهب الذهبية" لأصحاب الهمم، والتى ينظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع جمعية "البلد اليوم" برئاسة الدكتور محمد عبد الغنى، ودار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، بحضور عدد من الفنانين والصحفييين وأصحاب الهمم.