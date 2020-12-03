بالتزامن مع الموجة الثانية.. عرض إنترنت لطلاب المدارس بزيادة 50% من WE

مع بدء تزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد، تزداد التخوفات حول غلق المدارس حال زيادة الأعداد في المدارس بشكل كبير، ما جعل الشركة المصرية للاتصالات تحرص على توفير باقة خاصة بطلاب المدارس، على باقات الموبايل إنترنت لخطوط وزارة التربية والتعليم الموجودة في التابلت الخاص بالطلاب عند الاشتراك أو تجديد باقة Nitro للموبايل إنترنت.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، تفاصيل باقة NITRO، والتي توفر 50% ميجابايتس زيادة على الباقة الأساسية، لمساعدة طلاب المدارس على الدراسة أون لاين، كالتالي:

باقات NITRO

باقة Nitro 10: تصل الميجات في الباقة الأساسية إلى 1,250 ميجابايتس، بينما تصل في العرض المخصص للطلاب إلى 1,875 ميجابايتس بسعر 10 جنيهات.

باقة Nitro 20: تصل الميجات في الباقة الأساسية إلى 2,750 ميجابايتس، بينما تصل في العرض المخصص للطلاب إلى 4,125 ميجابايتس، بسعر يصل إلى 20 جنيها شهريا.

باقة Nitro 40: تصل الميجات في الباقة الأساسية إلى 6,500 ميجابايتس، بينما تصل الميجات في الباقة المخصصة للطلاب إلى 9,750 ميجابايتس، بسعر يصل إلى 40 جنيها شهريا.

باقة Nitro 70: تصل الميجات الاساسية إلى 12,500 ميجابايتس، بينما تصل الميجات في العرض المخصص للطلاب إلى 18,750 ميجابايتس، بسعر يصل إلى 70 جنيها شهريا.

باقة Nitro 100: تصل الميجات في الباقة الأساسية إلى 20,000 ميجابايتس، بينما تصل في الباقة المخصصة للطلاب إلى 30,000 ميجابايتس، بسعر يصل إلى 100 جنيه شهريا.

باقة Nitro 200: تصل الميجات في الباقة الأساسية إلى 47,000 ميجابايتس، بينما تصل في الباقة المخصصة للطلاب إلى 70,500 ميجابايتس، بسعر يصل إلى 200 جنيه شهريا.

باقة Nitro 450: تصل الميجات في الباقة الاساسية إلى 100,00 ميجابايتس، بينما تصل في العرض المخصص للطلاب إلى 150,000 ميجابايتس، بسعر يصل إلى 450 جنيها.

شروط استخدام باقة Nitro

- العرض متاح لخطوط طلاب وزارة التربية والتعليم فقط.

- استخدام الميجابايتس على التطبيقات والمواقع المحددة على تابلت الوزارة فقط.

- يُمنح العرض تلقائيا عند الاشتراك أو التجديد بباقات Nitro من خلال (My We App او فروع WE)، ويمكن الاستفادة من العرض مرة واحدة خلال مدة العرض (30 يوما).

- تجديد الباقة على الميجابايتس الأساسية تلقائيا عند موعد التجديد.

- وجود رصيد كافٍ على الخط للاستفادة من العرض.

- ترحيل الميجابايتس الأساسية المتبقية للشهر المقبل.