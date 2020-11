نتفليكس تعلن عن موعد إطلاق فيلم الأكشن العائلي "WE CAN BE HEROES"

أعلنت شبكة نتفليكس عن موعد عرض فيلم "WE CAN BE HEROES"، على أن يكون مع بداية العام المقبل 1 يناير، وذلك بعد أن أعلنت عن البرومو الرسمي للفيلم.

يركز فيلم "We Can Be Heroes"، على مجموعة أطفال من الأبطال الخارقين الذين تم أسرهم من قبل الغزاة الفضائيين، ويجب أن يتعاون الأطفال لإنقاذ آبائهم، وإنقاذ العالم في هذه العملية.

ويعد الفيلم هو العمل البطولي الجديد لبريانكا شوبرا، بعد ثلاثة مواسم من سلسلة الدراما التلفزيونية "كوانتيكو"، وفي إحدى الصور الأولى للفيلم التي نشرتها صحيفة "انترتينمنت ويكلي" يوم الخميس، بدت تشوبرا، 38 سنة، شرسة في قميص بني أنيق وبلوزة بيضاء، وتميزت نظرتها الثاقبة إلى الكاميرا بالقوة.

الفيلم من بطولة بويد هولبروك، وبيدرو باسكال، وبريانكا تشوبرا جوناس، ويايا جوسلين، وكريستيان سلاتر وكريستوفر ماكدونالد، وفيفيان بلير.

روبرت رودريغيز مخرج الفيلم، أظهر اهتماما في عالم الإنتاج السينمائي كما كان له القدرة على تطوير أسلوبه في التصوير لخلق أفلام قصيرة باستخدام عائلته والمدينة التي يقطن بها.

لمع "روبرت"، باستخدام خياله في عالم السينما، حيث اشتهر بأفلام الخيال والرعب والخيال العلمي والرسوم المتحركة القصيرة التي أكسبته سمعة واسعة إلا أنه كتب أول فيلم هوليوودي كبير عام 1992 وبعد ذلك افتتح شركته الإنتاجية "لوس المشاغبون" ثم بدله لاحقا بـاستديوهات مثير الشغب ومن أبرز أعماله "سن سيتي" عام 2005.