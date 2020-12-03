تفاصيل 100 خدمة موحدة تقدمها المحليات في سوهاج وقنا

أطلقت وزارة التنمية المحلية، الإصدار التجريبي لأول دليل شامل من نوعه للخدمات التي تقدمها الإدارة المحلية، الذي أصدر في إطار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ويخص محافظتي سوهاج وقنا، وهو الدليل الأول في سلسلة الأدلة الشاملة، التي ستصد تباعا للمحافظات كافة، للتيسير على المواطنين فس إنهاء الخدمات بشكل مبسط، وخطوات معلنة للجميع دون عراقيل.

وأشار اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الى أن الدليل يأتي في إطار الاستجابة لتوجيهات القيادة السياسية، ومحاور برنامج عمل الحكومة المتعلقة بتحسين وتحديث نظم تقديم الخدمات، والتيسير على طالبي الخدمة، واستحداث آليات لمتابعة مدى تحسن الخدمات.

وأ​ضاف الوزير أن وجود أدلة إجراءات محددة لهذه الخدمات، يعد خطوة مهمة في سبيل تحديثها وحوكمتها، ومتابعة التحسن في تقديمها وميكنتها وتقديمها عن بعد، في إطار استراتيجية التحول الرقمي التي تتبناها مصر حاليا، مشيرا إلى أن الدليل الذي يضم 100 خدمة تقدمها المحليات، يتضمن كل الإجراءات والمستندات والرسوم والمدد الزمنية المتعلقة بكل خدمة، وخريطة الإجراءات التي تيسر من تحويل إجراءات تقديم الخدمة إلى إجراءات مميكنة.

من جانبه، صرح الدكتور هشام الهلباوي، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، أن دليل خدمات المحليات يعد أحد الأدوات المساعدة المقدمة للمراكز والأحياء بمحافظتي قنا وسوهاج من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، كدعم فني للعاملين بالمراكز والمواطنين، حيث يتضمن دورات العمل الموحدة لجميع الخدمات التي تقدم، والمستندات المطلوبة والرسوم القانونية، وفقا للقوانين واللوائح التنفيذية.

وأضاف "الهلباوي" أنه قد شارك في إعداد هذا الدليل، ممثلين عن المراكز التكنولوجية والإدارات الخلفية ذات الصلة، والوحدة المحلية بديوان المحافظة وفريق العمل ببرنامج تنمية صعيد مصر، بمكون تحسين الخدمات، وعدد كبير من أفضل الاستشاريين في هذا المجال.

وكشف مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر عن أن الدليل يتضمن 6 قطاعات من الخدمات، هي "البناء وعددها 35، وتراخيص المحلات وعددها 19، وأملاك الدولة وعددها 9، والإيرادات وعددها 10، والإشغالات وعددها 5، وتراخيص الإعلانات وعددها 3، والمواطنين والشكاوى وإدارة المواقف وخدمات إدارية أخرى بإجمالي 19".