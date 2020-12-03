جمارك مطار الغردقة تحبط محاولة لتهريب أقراص ومواد مخدرة

تمكن رجال جمارك مطار الغردقة الدولي، برئاسة هشام شرارة، من ضبط كمية من الأقراص والمواد المخدرة قبل تهريبها إلى داخل البلاد.

وذكر بيان صادر عن مصلحة الجمارك، أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طيران "بيجاسوس" القادمة من مطار صبيحة بتركيا، اشتبه عمر البارودي مأمور الجمرك في راكبة فرنسية قادمة من مطار أورلي بفرنسا ترانزيت تركيا، وبتمرير أمتعتها على جهاز الفحص بأشعة "إكسراي" بمعرفة عادل قرني مأمور الفحص أفاد بوجود أجسام معتمة في حقيبة الراكبة.

وبالعرض على مهند سامى مدير إدارة الحركة بمطار الغردقة، قرر تكليف محمود الزلتنى بتفتيش حقائب الراكبة، وتبين وجود 8 آلاف قرص "اكستازي" المخدر و225 جرامًا من مواد مخدرة بين طيات الملابس، وقُدرت قيمة المضبوطات بـ4 ملايين و500 ألف جنيه، وتم جرد وتحريز المضبوطات.

وقرر سلطان صالح مدير عام جمارك الغردقة إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط بالواقعة حمل رقم 6 لسنة 2020 وإخطار الجهات المختصة.