غرفة القاهرة التجارية تستضيف رئيس الجمارك لمناقشة قانون المصلحة الجديد

استضافت غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، وقيادات المصلحة في ندوة حوارية حول قانون الجمارك الجديد ومناقشة مقترحات الشعب التجارية المختلفة فيما يتعلق بالقانون.

وقال عمرو خضر رئيس لجنة الجمارك، إن التنسيق بين مصلحة الجمارك والغرفة أمر في منتهى الأهمية حتى يكون تطبيق هذا القانون صحيحًا ونتفادى السلبيات، خاصة مع وضع مقترحات المجتمع التجاري في الاعتبار، موجهًا الشكر إلى مسئولي مصلحة الجمارك على حضور هذه الندوة.

ونوه "خضر" إلى أن هناك بعض الملاحظات من منتسبي الغرفة من مصدرين ومستوردين حول قانون الجمارك الجديد، وهو ما جعلنا نسعى لعقد هذه الندوة للرد على كافة الاستفسارات وتوضيح بنود القانون.

من جانبه، أكد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أننا "نسعى لتحقيق الصالح العام من خلال هذا القانون، خاصة أن قانون الجمارك القديم لا يتناسب مع العصر الحالي"، مشيرًا إلى أن قانون الجمارك الجديد به مميزات عديدة منها التقسيط للضريبة الجمركية وسرعة الإفراج الجمركي مع المراجعة اللاحقة؛ مما يؤدي إلى تقليل زمن الإفراج وخفض أسعار السلع، بجانب أن القانون الجديد يقبل المستندات إلكترونيًا والتوقيع الإلكتروني مع تشديد العقوبات على المخالفين.

وأكد "نجم" ضرورة دراسة مقترحات المجتمع التجاري من خلال فتح لغة حوار مع منتسبي الغرف التجارية لمراعاتها في اللائحة التنفيذية، التي من المفترض أن تصدر خلال 6 شهور ويتم العمل عليها حاليًا، فضلًا عن القانون الجديد الذى يعتمد على التكنولوجيا لسرعة التعاملات الجمركية، وهو يتضمن حوالي 92 مادة يتم تعريفها وتفسيرها لمنع الاجتهادات.