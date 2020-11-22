السيسي يمازح وزير المالية بشأن ميكنة الجمارك: الفكرة مش تحصيل فلوس وبس

استمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، لشرح مفصل من المسؤولين حول منتجات معرض ومؤتمر النقل الذكي، وذلك خلال تفقده المعرض، حيث تحدث الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن ميكنة القطاعات بالوزارة، كما تطرق لميكنة قطاع الجمارك.

وعلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: "بنتكلم هنا تحديدا في منظومة الجمارك، إن إحنا عاوزين ضمن إجراءات الدولة في ميكنه مؤسساتها ودخول عصر الحداثة في التعامل مع كل أنشطتنا إننا نبقى في منطقة أخرى، إحنا بنعمل رقمنة للدولة المصرية، لكل قطاعتها في كل مؤسساتها".

وأضاف الرئيس: "الموضوع زي الجمارك اللي بنتكلم عليه مش بس عشان تحصيل بس، لكن إحنا بنتكلم إن إحنا يبقى المنشأ اللي جايه منه البضائع متطلعش تتشحن لمصر إلا لما نكون إحنا مديينها الموافقة، الهدف من ده مش عشان نحصل فلوس، ده إحنا عندنا اتفاقية تجارة حرة مع ناس كتير ممكن تعفي الحاجات دي من الجمارك".

ومازح الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزير المالية، قائلًا: "الفكرة كلها مش بس يا دكتور محمد الفلوس يعني".

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي معرض ومؤتمر النقل الذكي للشرق الأوسط وإفريقيا في دورته الثالثة، حيث تفقد الرئيس أجنحة المعرض الرئيسية للشركات العالمية المختلفة، وكذلك أجنحة عدد من الوزارات.

واستمع الرئيس إلى شرح مفصل من المسؤولين حول المنتجات من ضمنها المركبات والسيارات ووسائل النقل العام التى تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء والسيارات المخصصة لحمل الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة.

ويتزامن المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا النقل في الشرق الأوسط وإفريقيا مع توسع الدولة في بناء المدن الجديدة الذكية، وتبني منظومات النقل الحديثة التي ترتقي بأداء شبكات الطرق وخفض زمن الرحلات وتكاليف النقل ومعدلات استهلاك الوقود ورفع كفاءة التبادل التجاري وخفض معدلات الحوادث وكذلك الحفاظ على البيئة.