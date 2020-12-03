اشتراطات جديدة للبناء خاصة بكل حي: لازم الشمس تدخله

كشف مصدر حكومي، ملامح جديدة لضوابط الاشتراطات الجديدة للبناء، التي تنتظر الإقرار الرسمي من مجلس الوزراء قبل بدء تنفيذها.

وأشار المصدر في تصريحات لـ"الوطن"، إلى أن الاشتراطات في الوقت الحالي تخضع لمناقشات وتعيدلات من قبل المحافظين في الـ27 محافظة؛ إذ يطلعون عليها ويدونون ملاحظتهم، وبعدها سنتجه لعقد حلقة نقاشية داخل وزارة الإسكان، للاتفاق على المسودة النهائية للاشتراطات الجديدة، لإقرارها واعتمادها من قبل مجلس الوزراء.

ووفقا للمصدر، سيكون هناك مراجعة للرخص التي صدرت قبل قرار وقف البناء، في يونيو الماضي، فيما يتعلق بعدد أدواء البناء للعقار المقرر بناءه؛ إذ سيكون هناك تحديد بعدد أدوار العقار لكل حي في كل محافظة.

وتابع المصدر: "لاحقا هيكون كل شارع له مواصفات بناء مختلفة، حسب عرض الشارع، عشان العقار يبقى له تهوية مناسبة، ويسمح بدخول الشمس" مشيرا إلى أن كل حى سكني سيكون له مواصافات بناء خاصة.

اشتراطات في البناء الجديد .. تعرف عليها

وتناقش وزارتا التنمية المحلية والإسكان، بالتعاون مع جهات مختصة وأساتذة جامعات، الملامح الأساسية للاشتراطات التخطيطية والبنائية، بالتنسيق مع المحافظين، تمهيدا لاستصدار اشتراطات البناء، خلال الفترة المقبلة، للقضاء على فوضى البناء وعشوائية العمران.

وأكدت مصادر بوزارة التنمية المحلية لـ"الوطن"، أن الاشتراطات هدفها استعادة الوجه الحضاري للعاصمة والمحافظات، ووقف أي مخالفات بناء، وعدم وجود أي مناطق عشوائية جديدة، والحفاظ على المرافق بعدم الضغط عليها.

ورصدت " الوطن"، أبرز ملامح اشتراطات البناء الجديدة وهي كالتالي:

1- يحظر بشكل تام البناء في المناطق ذات كثافات شديدة الارتفاع والكثافات المرتفعة.

2- وجود حظر جزئي في المناطق ذات الكثافة "متوسطة إلى مرتفعة"، مع السماح بالبناء، مع مكافحة "البناء العشوائي المخالف".

3- استصدار رخصة البناء على مراحل ومتابعة أعمال البناء.

4- عدم اقتصار مسؤولية إصدار التراخيص على الأحياء، بل سيكون هناك لجان من أساتذة جامعات تشارك في الأمر.