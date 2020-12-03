محافظ الشرقية: عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء بلغ 209 ألف

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مد فترة التصالح في مخالفات البناء للمواطنين بنطاق المحافظة حتي نهاية ديسمبر الجاري 2020، مناشدا المواطنين المخالفين بضرورة الاستفادة من الفترة الممنوحة للتقدم بطلبات التصالح إلي المراكز التكنولوجية بنطاق المحافظة.

وشدد المحافظ علي رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالعمل الجاد لمتابعة العمل بالمراكز التكنولوجية في تلقي طلبات التصالح من المواطنين والتيسير عليهم، مشيراً إلي أن إجمالي عدد الطلبات التي قدمها المواطنين للتصالح حتي الآن بلغ 209 ألف و890 طلب حتي 2 ديسمبر 2020 .

وأضاف أن مد فترة التصالح للمواطنين جاءت استجابة لمطالب المواطنين ولمطالب عدد من الجمعيات الأهلية، مؤكداً على حرص الدولة على تقنين أوضاع المواطنين المخالفين والدخول تحت مظلة الدولة.

وأشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بمجهودات رؤساء المراكز والمدن والأحياء والعاملين بمراكز التكنولوجيا والوحدات المحلية القروية في حسن استقبال المواطنين، وتشجيعهم على الاستمرار والتقدم بملفات التصالح في مخالفات البناء.

وأشار إلى استمرار العمل بالمراكز التكنولوجية بأيام العطلات والإجازات وسط تسهيلات كبيرة قدمتها الحكومة للمواطنين الجادين في التصالح، من خلال مد فترة تلقي طلبات التصالح حتى نهايه الشهر الجاري، لتقليل تزاحم المواطنين أمام المراكز التكنولوجية المنتشرة بنطاق المحافظة.

وأشار محافظ الشرقية إلى أن قرارات الحكومة بتخفيض مقابل التصالح إلى 50 جنيهًا للمتر بالقرى، وخصم 25٪ من قيمه التصالح عند السداد الفوري، وكذلك خفض نسبة 35٪ داخل محافظة الشرقية لتشجيع المواطنين للتقدم بملف التصالح وللتيسير علي المواطنين مراعاة لظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.