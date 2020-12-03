كريم كوجاك عن خطئه في فيديو سامي قمصان: أنا تاريخ بس الناس عنيفة

أعرب الفنان والإعلامي كريم كوجاك، عن استيائه من ردود الفعل على خطئه غير المقصود، الذي وقع فيه حين استفسر من سامي قمصان، عضو الجهاز الفني للنادي الأهلي، عن المكان الذي تابع فيه نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك، خلال تحليل مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الفريقين على قناة الأهلي.

وفي أول تعليق له على الأمر، قال كوجاك، لـ"الوطن": "الموضوع كله إني سرحت شوية بس، وده وارد من أي حد على الهوا، أنا صاحب تاريخ مهني طويل ومعروف، بس الناس بقت عنيفة في التنمر وتصيد الأخطاء"، موضحا أنّ ظاهرة التنمر زادت خلال السنوات الأخيرة، خاصة بين جماهير الرياضة.

وتابع الإعلامي: "لم تفلح أي حملات في القضاء أو الحد من ظاهرة التنمر، والسوشيال ميديا ساعد على نشر أي خطأ يقع فيه أي أحد"، وأضاف أنّه ليس متيّما بمواقع التواصل الاجتماعي، وليس ضد النقد البناء.

وأضاف كوجاك: "اللي حصل من الناس تنمر وقح، ملهوش علاقة بالنقد البناء"، وعن كيفية القضاء على الظاهرة، قال كوجاك: "بالتربية السليمة للأطفال والبعد عن التعصب من البداية".

وكان كوجاك وقع في خطأ، لدى سؤاله سامي قمصان، عضو الجهاز الفني للنادي الأهلي، عن المكان الذي تابع فيه مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، التي جمعت فريقي الأهلي والزمالك، الجمعة الماضي على استاد القاهرة، وانتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف، وتتويجه بالبطولة التاسعة في تاريخه.

ووجّه الإعلامي سؤالا لسامي قمصان، قائلا: "عايزين نعرف منك اتفرجت على المباراة فين، كنت عامل ازاي وانت بتتفرج عليها ورؤيتك إيه للي جاي؟"، ليرد سامى قمصان: "اتفرجت على مباراة إيه؟"، ويجيب كوجاك: "المباراة اللي فاتت، مباراة دوري أبطال أفريقيا".

وفاز الأهلي على الزمالك بهدفين مقابل هدف في نهائي دوري الأبطال، محققا اللقب الأفريقي التاسع، وأحرز الأهداف للأحمر عمرو السولية، ومجدي أفشة، بينما سجل هدف الزمالك محمود عبدالرازق شيكابالا .