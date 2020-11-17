الشباب والرياضة تنظم 3 ملتقيات توظيف.. مرتبات مجزية وتأمينات

أعلنت مبادرة "مصر تعمل" التابعة لوزارة الشباب والرياضة، عبر الصفحة الرسمية لها، عدد من ملتقيات التوظيف، للعمل في عدد من الشركات التي أعلنت عن وظائف شاغرة، وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، تفاصيل أبرز ملتقيات التوظيف التي يتمّ تنظيمها حتى نهاية شهر نوفمبر، كالتالي:

إحدى شركات صناعة منتجات الجبن

تنظم إحدى شركات المنتجات الغذائية يومًا مفتوحًا للتوظيف غدًا الأربعاء 18 نوفمبر، من الساعة 10.30 إلى الساعة 4 عصرا بـ5 شارع بني عامر مراد بالجيزة بجوار أكاديميه "يوسي ماس" الدور التاني، كالتالي:

الشروط المطلوبة

- يجب أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على مؤهل عالي.

- لابد من وجود خبرة عامين في حالة إذا كان المؤهل متوسط.

- الحد الأقصى للسن يكون 33 عامًا.

الحقوق والمميزات

- يصل المرتب الشهري إلى 4500 جنيه.

- تمنح الشركة العاملين بها أرباح سنوية.

- تمنح الشركة للعاملين فرص للترقي.

- يحصل العاملين على تأمين طبي واجتماعي من أول يوم عمل.

إحدى شركات الصناعات الغذائية

تنظم إحدى شركات المنتجات الغذائية، يومًا مفتوحًا للتوظيف بمركز شباب مدينة الخانكة يوم الثلاثاء الموافق 24 نوفمبر، كالتالي:

الشروط المطلوبة

- لوظيفة أمين المخزن، يجب أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل متوسط.

- أن يكون الحد الأقصى للسن 35 عامًا.

المميزات والحقوق

- يتمّ تحديد المرتب حسب الوظيفة.

- ساعات العمل تصل إلى 8 ساعات عمل يومية.

- تمنح الشركة للعاملين يومين إجازة في الأسبوع.

- توفر الشركة للعاملين مواصلات إضافة إلى وجبة.

إحدى الفنادق

تنظم مبادرة "طوّر وغير" اليوم المفتوح للتوظيف يوم الأربعاء الموافق 25 نوفمبر، من الساعة 10.30 صباحًا إلى الساعة 4 عصرًا، داخل فندق "جي دبليو ماريوت" التجمع الأول طريق السويس الطريق الدائري داخل حي ميراج، وتفاصيل الوظائف كالتالي:

الشروط المطلوبة

- مؤهل عالي للخريجين.

- أن يكون الموقف محدد من التجنيد للذكور.

- ألا يزيد سن المتقدم للوظائف على 35 عامًا.

وعلى الراغبين في التقدم للوظائف المتاحة وحضور ماتقيات التوظيف، ملئ الاستمارة الخاصة بكل ملتقى عبر الصفحة الرسمية لمبادرة مصر تعمل على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، والتوجه لحضور الملتقى في المكان والموعد المحدد.