جامعة أسوان تطلق مبادرة "هنجملها": تهدف لزراعة 1100 شجرة ليمون

استقبلت اليوم الخميس، جامعة أسوان برئاسة الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس الجامعة، الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، وبحضور محمد قبطان صاحب مبادرة "هنجملها"، لتوقيع بروتوكول تعاون مشترك ثلاثي لتدشين المبادرة، وزراعة 1100 شجرة ليمون مثمرة بمزرعة كلية الزراعة بجامعة أسوان .

وأكد الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن البداية من جامعة أسوان قلعة التنوير بالمحافظة ويأتي توقيع البرتوكول في إطار تعريف الطلاب بمبادرة "هنجملها" ومبادرة السلامة المهنية لتعريف الطلاب بالحرف اليدوية وذلك من خلال التعاون بين جامعة أسوان ووزارة القوي العاملة الممثلة في مديرية القوي العاملة بأسوان.

وقال الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، إن الجامعة تستقبل كافة المبادرات الرئاسية وتعمل علي تنفيذها من خلال سواعد أبناءها الطلاب ويأتي ذلك في إطار الرؤية والخطة الإستراتيجية للتنمية الشاملة للدولة حتي عام 2030.

وأشار غلاب إلى أن جامعة أسوان تتبني مبادرة "هنجملها" بزراعة 1100 شجرة مثمرة لثمار الليمون على مساحة 2 فدان بمزرعة كلية الزراعة، وذلك لغزو الصحراء وتحويل المساحات الصحراوية إلى مساحات خضراء وذلك لتوفير الغذاء للعاملين بالجامعة والبيئة المحيطة من خضروات وفاكهة.

يذكر أن الجامعة قامت باستصلاح مزرعة كلية الزراعة بطريق المطار علي مساحة 52 فدان وذلك لزراعة أشجار النخيل والعنب وبعض النباتات الطبية وذلك في إطار مبادرة "هنجملها" بجامعة أسوان لزراعة 9 أفدنة لأشجار الليمون والبرتقال لسد العحز من هذه الفواكه.