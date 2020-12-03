بعد موافقة الحكومة على اللائحة.. 10 مستندات مطلوبة لقيد مؤسسة أهلية

قال الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن الحكومة وافقت على لائحة قانون الجمعيات الأهلية، ومن المقرر أن تصدر ويعمل بها مطلع الأسبوع المقبل، بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية، والبدء في توفيق أوضاع 57 ألف جمعية أهلية، وفقا لمواد القانون.

وتستعرض "الوطن" المستندات المطلوبة لقيد مؤسسة أهلية، كالتالي:

1- الحصول على أوراق التأسيس من الاتحاد الإقليمى للجمعيات والمؤسسات الأهلية، الواقع بدائرة المؤسسة.

2- تنشأ المؤسسة بواسطة مؤسس واحد أو مجموعة مؤسسين مصريين "طبيعي أو اعتباري" أو منهما معا.

3- إيداع مبلغ من المال للصرف على الأنشطة باسم المؤسسة، بسند إيداع.

4- سند شغل مقر المؤسسة مثبت بالشهر العقاري، على أن يكون المقر مستقل وملائم لممارسة النشاط.

5- إيداع مبلغ 100 جنيه في حساب صندوق دعم الجمعيات.

6- صحيفة الحالة الجنائية لكل عضو من المؤسسين.

7- أن يكون عدد أعضاء مجلس أمناء المؤسسة ما بين 5 إلى 15 بعدد فردى، ويجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية في مصر، الاشتراك في عضوية مجلس الأمناء، بما لا يتجاوز 25% من عدد الأعضاء.

8- سند متضمن اسم الشخص المفوض والمسؤول عن اتخاذ إجراءات القيد بالجهة الإدارية.

9- كشف بأسماء مجلس الأمناء، على أن يتضمن "الاسم رباعي لكل منهما، واللقب، والسن ، والجنسية، والمهنة، ومحل الإقامة، والرقم القومي كامل، ورقم التليفون".

10- يعد ملف أصل معتمد بالتوقيعات من المستندات المشار إليها، بالإضافة إلى 8 نسخ مصورة وتسليمها، وCD تحتوى على pdf للجهة الإدارية، حتى يتسنى اتخاذ إجراءات القيد.

ونص القانون على أن يكون تأسيس الجمعية بموجب إخطار يقدم للجهة الإدارية، مستوفيا بالمستندات المطلوبة، ويكون له الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، كما يجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقتة في مصر الاشتراك في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها، بما لا يجاوز 25% من عدد الأعضاء.