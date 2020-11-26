عاجل.. الحكومة: تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية "بالإخطار"

أعلن المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن مهلة عام لتوفيق الأنشطة الأهلية القائمة حالياً مع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية، اعتباراً من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون.

كان مجلس الوزراء، قد وافق في اجتماعه الأسبوعي أمس على اللائحة التنفيذية لقانون العمل الأهلي.

وشدد "متحدث الوزراء"، في تصريحات صحفية له منذ قليل، على أن القانون واللائحة يكفلا للمواطنين الحق في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمجرد الإخطار مع ضمان ممارستها لنشاطها بحرية وعدم السماح للجهات الادارية التدخل في شئونها أو حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي.

وأوضح المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، أنه حرصاً على استدامة الأنشطة الأهلية القائمة حاليًا، وعدم حدوث أي انقطاع في مسيرة الكيانات المخاطبة بأحكامه، بما في ذلك المنظمات الأجنبية، أعطى القانون ولائحته التنفيذية للجميع الفرصة لتوفيق الأوضاع خلال سنة من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، وفق إجراءات بسيطة تتوافق مع فلسفته العامة.