وزيرة الثقافة تبحث سبل تعزيز التعاون المشترك مع سفير أذربيجان

استقبلت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة تورال آنار أوغلي سفير دولة أذربيجان بمصر لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك في المجالات الفنية والثقافية.

وخلال اللقاء أكدت عبد الدايم قوة وعمق العلاقات بين البلدين مشيرة لتميز الإبداع في دولة أذربيجان والتقارب الوجداني والثقافي بين الشعبين الصديقين، وأوضحت أهمية تكثيف التبادل الثقافي والفني بين البلدين خلال الفترة القادمة من خلال تنفيد عدد من المشروعات المتنوعة إضافة إلى مجموعة من الأنشطة المبتكرة التي تعتمد على الوسائل التكنولوجية الحديثة لتجاوز تحديات جائحة كورونا ورحبت بالاقتراحات التي تقدم بها الجانب الأذربيجاني لمد جسور التواصل وتوطيد أواصر الصداقة بين الدولتين.

من جانبه أشاد سفير أذربيجان بالحراك الثقافي والفني في مصر والإنجازات التي تم تحقيقها في مختلف المجالات الفكرية والإبداعية وثمن الإصرار على استمرار أداء رسالة الثقافة التنويرية بالإجراءات الاحترازية في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا.

وأبدى رغبته في إقامة أنشطة تبادلية تعكس ألوان الفنون والثقافة في المجتمعين المصري والآذري إلى جانب فعاليات إليكترونية عبر شبكة الإنترنت لتعزيز فكرة لقاء الحضارات وحوار الثقافات.