ليلى علوي لـ وحيد حامد: حبينا أيامنا في أفلامك

وجهت الفنانة ليلى علوي، رسالة اعتزاز و تقدير للكاتب الكبير وحيد حامد، الذي حصل على جائزة الإبداع خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي مساء الأربعاء.

وكتبت ليلى علوي، عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة تويتر، مصحوبة بصور لحظة تسلم وحيد حامد جائزته، من قبل المخرج شريف عرفة، قائلة: إحنا حبينا معاك كل أيامنا اللي عشناها في أفلامك وفي كل مشهد شوفناه.

واستطردت "مستنيين أعمال جديدة بتوقيعك، ألف مبروك التكريم أستاذ وحيد حامد".

ومساء أمس الأربعاء، خلال افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دروته الـ42، تم تكريم السيناريست والكاتب الكبير وحيد حامد، بجائزة الهرم الذهبي التقديرية، لإنجاز العمر، وسط حالة من التصفيق الحار والسعادة لكل من أحب السينما وعشقها.

وقال السيناريست وحيد حامد، إنه عمل مع نجوم كبار ومحترمين على مدى تاريخه الطويل: "عشت في زمن جميل، فيه صلاح منصور وأمينة رزق ومحمود مرسي، واشتغلت مع مخرجين كبار أفادوني واتعلمت منهم زي سمير سيف، وعاطف الطيب".

وأضاف حامد، خلال تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42، الذي عرض حفل افتتاحه على شاشة "DMC": "لو عديت لكم النجوم الكبار اللي اشتغلت معاهم خايف أنسى حد، اشتغلت مع أجيال متعددة، يسرا ونبيلة ونادية ومنة ومني، الحمد لله".

وأشار إلى أن له صديق شاركه أغلب أفلامه وهو شريف عرفة: "طول عمره كان سند قوي بالنسبة لي، لو أنا ذكرت كل الناس مش هفتكر أدي لكل واحد حقه، بحبكم جدا وحبيت أيامي وأنا عايش في السينما الجميلة".

وتابع: "بشكر الابن والأخ محمد حفظي، الذي تفضل بتكريمي هذا العام، وفريق العمل، وبتمنى للكل التوفيق والنجاح والتألق، وتفضل مصر منورة بالفن والسينما الجميلة".

ووجه السيناريست وحيد حامد، الشكر والتقدير للقائمين على مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الحالية الـ42، "عاوز أقول الحمد لله مرارًا وتكرارًا، بشكر حضراتكم جدًا عشان أنتم من عشاق السينما اللي أنا حبيتها بقدر كبير من الإخلاص والتفاني".

وأضاف حامد، أنه يعتقد أن الكثيرين سيتذكرون له أفلامًا أسعدتهم بقدر ما: "أولا بشكر كل الذين تعلمت منهم، وكل واحد اتعلمت منه أو علمني، هما كتير أوي على مدار مشوار طويل، وكان من الصعب جدا إني أقف في مكاني ده لولا حبكم ولولا دعمكم، ولولا دعمكم وحبكم للسينما والمخلصين للسينما".