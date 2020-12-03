وحيد حامد.. فارس القلم الذي نقل قضايا المجتمع للشاشة السينمائية

لم يكن وحيد حامد مجرد سيناريست أو مؤلف سينمائي بالمعنى الدارج بلغة السينمائيين، ولكنه مؤلف سينمائي حمل على عاتقه قضايا المجتمع الذي عاش فيه منذ ستينيات القرن الماضي، نابعا من حبه لهذا الوطن.

كانت بداية وحيد حامد مع الدراما التلفزيونية والإذاعية، فكتب العديد من الأعمال التي قدمت بعد ذلك في أفلام سينمائية، لتصبح أيقونات في تاريخ السينما المصرية، وتكمن عبقرية "حامد" الحقيقية في أنه استطاع أن ينقل جميع نماذج المجتمع إلى شاشة السينما، معبرا عن أحلامهم وطموحاتهم وأحزانهم وقضاياهم.

ومع منتصف السبعينيات تعاون وحيد حامد مع المخرج المسرحي الكبير جلال الشرقاوي، من خلال عرض مسرحية "كباريه" والتي ضمت عددا من كبار النجوم مثل "سناء جميل، سعيد صالح، نيللي وعبدالمنعم إبراهيم"، وفي عام 1977 كانت أول الأفلام السينمائية التي قدمها "حامد"، وهي فيلم طائر الليل الحزين مع المخرج يحيي العلمي، والتي تناول من خلالها قضايا المجتمع في ذلك الوقت.

وفي العام التالي كان تعاونه الأول مع الزعيم عادل إمام في مسلسل "أحلام الفتى الطائر"، وكانت تلك هي الانطلاقة التي أفرزت أنجح وأشهر ثنائي في السينما المصرية قدما من خلاله العديد من الأفلام السينمائية التي ناقشت ما يطرح في المجتمع على مدار ثلاثة عقود.

ولم يتوقف إبداع وحيد حامد عند عادل إمام فقط، ولكنه كون ثنائيا ناجحا ومميزا مع عدد من المخرجين الذين تميزوا بتقديم السينما الواقعية مثل عاطف الطيب، سمير سيف، حتى أصبح من الصعب على أي مصري لا يشاهد نفسه في فيلم من أفلام وحيد حامد.

مسيرة سينمائية امتدت لأربعين عاما تعاون خلالها وحيد حامد مع مختلف الأجيال من نجوم ومخرجين، لتظل أعماله من العلامات المميزة في تاريخ السينما المصرية، رصيد فني قارب المائة عمل ما بين السينما والمسرح والدراما التلفزيونية والإذاعية، محققة نجاحا كبيرا لدى الجمهور، أحب الناس وعبر عنهم فأحبوه بمثل ما فعل.

ومساء أمس الأربعاء، خلال إفتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دروته الـ42، تم تكريم السيناريست والكاتب الكبير وحيد حامد، بجائزة الهرم الذهبي التقديرية، لإنجاز العمر، وسط حالة من التصفيق الحار والسعادة لكل من أحب السينما وعشقها.