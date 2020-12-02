الشرنوبي: وحيد حامد من أهم كتاب مصر ومنى زكي حبيبتي من زمان

أعرب الفنان محمد الشرنوبي عن سعادته لمشاركته في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الحالية 42، الذي عرض حفل افتتاحه على شاشة "DMC"، مشيدًا بتكريم السيناريست وحيد حامد، والفنانة منى زكي في المهرجان.

وقال الشرنوبي: "ما شاء الله كلهم يستاهلوا التكريم، وأكتر من التكريم كمان، السيناريست وحيد حامد، من أهم الناس اللي جم في مصر، ومن أهم الكتاب في تاريخ مصر، يستاهل أكتر من كده بكتير، وطبعا منى زكي، دي من زمان أوي وهي حبيبتي".

وعن الفيلم العربي القديم الذي يتمنى عرضه في المهرجان، قال: "في أفلام كتيرة عربي قديمة بحبها أوي، ومقدرش أقول فيلم معين أو محدد، عندنا أفلام عظيمة كانت بتنافس كل الأفلام اللي في العالم".

وانطلق حفل افتتاح الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي، مساء اليوم، بعرض الفيلم البريطاني "الأب"، إخراج فلوريان زيلر، ويخصص المهرجان، غدا الخميس عرضا ثانيا لـ"الأب"، في التاسعة مساء، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، بالإضافة إلى عرض ثالث في التاسعة مساء الجمعة، بمسرح WE، حتى يتيح لجمهور القاهرة الذي لم يتمكن من حضور حفل الافتتاح، أن يستمتع بمشاهدة الفيلم.

واختار مهرجان القاهرة السينمائي، الفنان تامر حسني، لتقديم حفل افتتاح المهرجان، وقدم أغنية بعنوان "الدنيا فيلم" والتي يتعاون فيها مع الشاعرة منة القيعي، والموزع والمنتج الموسيقي اللبناني الكبير جان ماري رياشي، بينما يلحنها الفنان إيهاب عبدالواحد.

وقال محمد حفظي، رئيس النسخة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي، إنه منذ ظهور وباء فيروس كورونا، يعرفون جيدًا أنهم سينظمون دورة في ظروف خاصة، وتعلموا من المهرجانات السابقة، واتبعوا إجراءات وزارة الصحة والسكان.