منها "الوصية" و"عيلة الفقري".. 7 عروض مسرحية في "الويك إند"

أعلن البيت الفني للمسرح التابع لوزارة الثقافة برنامج الفعاليات والعروض التي يقدمها خلال "ويك إند" الأسبوع الأول من شهر ديسمبر لأيام 3 و4 و5 ديسمبر، حيث تتنوع عروضه المسرحية بين الكوميديا السياسية والاجتماعية والعروض الموسيقية، إلى جانب العروض الخاصة بالأطفال.

وتستعرض "الوطن" مواعيد وأسعار التذاكر وأماكن العروض المسرحية التي يقدمها البيت الفني على مسارح الدولة المختلفة بالقاهرة والإسكندرية، خلال أيام الخميس والجمعة والسبت الموافق 3 و4 و5 من شهر ديسمبر الجاري، وهي:

عرض "الوصية"

يستضيف المسرح القومي بالعتبة عرض "الوصية"، الساعة 8 مساء، ويحكى العرض قصة الشهيد محمد المعتز رشاد أحد مقاتلي القوات المسلحة البواسل، الذي استشهد بمدينة رفح عام 2015، بطولة أحمد فؤاد سليم، سميرة عبدالعزيز، ميدو عادل، محمود حافظ، محمد دسوقي، ألحان المهدي، بسنت صيام، البطولة الغنائية مي فاروق، أشعار محمد بهجت، موسيقى وألحان أحمد كيكار، استعراضات دكتور مجدي صابر، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج خالد جلال.

عرض "أبي تحت الشجرة"

يقدم مسرح السلام بشارع قصر العيني مسرحية "أبي تحت الشجرة"، ويتناول العرض فكرة التفكك الأسري من خلال أب يسافر سعيا وراء رزقه تاركا أسرته، وما ينتج عن ذلك من أثر سلبي على الأسرة وخاصة الأبناء، من بطولة هاني كمال، لبنى الشيخ، منير مكرم، شادي أسعد، دينا هريدي، من تأليف طارق رمضان، وإخراج إسلام إمام.

يبدأ العرض الساعة السابعة مساء، وأسعار التذاكر 50 و30 جنيها.

عرض "عيلة الفقري"

يقدم المسرح العائم الكبير بالمنيل، العرض المسرحي "عيلة الفقري"، وتدور الأحداث حول عائلة سمعان الفقري وأحداثها الكوميدية من خلال يوم في حياة تلك العائلة، بطولة محمد الصاوي، فاطمة الكاشف، أحمد شمس، ماهر محمود، أيمن بشاي، نهاد سعيد، موسيقى وألحان أحمد الناصر، أغنية النهاية كلمات الشاعر بلال إمام، من تأليف أحمد الملواني، ومن إخراج محمد متولي.

يبدأ العرض الساعة التاسعة مساء، وأسعار التذاكر 102، 52، 32.

عرض "ريسايكل"

يقام عرض "ريسايكل" على مسرح الطليعة بقاعة زكي طليمات بالعتبة، يتناول إعادة تدوير الإنسان المنتهية صلاحيته، وهل من الممكن أن يعود لإنسانيته مرة أخرى، من خلال مجموعة من الاسكتشات، العرض موسيقى أحمد حمدي رؤوف، دراما حركية مناضل عنتر، أزياء عبير البدراوي، صياغة وإخراج محمد الصغير.

يبدأ العرض الساعة السابعة مساء، يومي الخميس والجمعة فقط، وسعر التذكرة 35 جنيها.

عرض "أفراح القبة"

يعرض المسرح العائم الصغير بالمنيل مسرحية "أفراح القبة"، عن رواية الكاتب نجيب محفوظ، بطولة عبدالمنعم رياض، محمد تامر، سمر علام، فاطمة عادل، موسيقي وألحان أحمد نبيل، تصميم حركي مناضل عنتر، كتابة وإخراج محمد يوسف المنصور.

يرفع الستار في تمام السابعة مساء، يومي الجمعة والسبت فقط، وطرحت تذاكر العرض بسعر 30 و50 جنيها.

عرض رحلة الزمن الجميل

يعرض مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة مسرحية "عرض رحلة الزمن الجميل" حول رحلة يقوم بها الأطفال للعصر الفرعوني، العرض من تأليف وأشعار يحيى زكريا، موسيقى وألحان كريم عرفة، أشرف على تصميم العرائس ناجي شاكر، ديكور محمد سعد، تنفيذ عرائس سامية عبداللطيف، نحت محمود الطوبجي، والعرض فكرة وإخراج محمد نور يبدأ العرض الساعة السابعة مساء، وسعر التذكرة 35 جنيها.

زهرة اللوتس

على مسرح متروبول بالعتبة يقام العرض المسرحي "زهرة اللوتس" للأطفال على مسرح بتروبول بالعتبة، الساعة السابعة مساء، تدور أحداثه حول اختفاء زهرة اللوتس وبحث الأميرة "لوتس" ابنة الملك عنها وأسباب اختفائها، العرض بطولة سيد جبر، إيناس نور، حمدي العربي، منصور عبدالقادر، فادي خفاجة، من تأليف طارق مرسي ومن إخراج محمد حجاج، وتبلغ أسعار التذاكر 35 جنيها.