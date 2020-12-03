إحياء ذكرى سمير سيف الأولى بمسرح الجمهورية الاثنين

تنظم أسرة فيلم "أغسطينوس ابن دموعها"، بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية ودار الأوبرا المصرية، احتفالية لإحياء الذكرى الأولى على رحيل المخرج الكبير الدكتور سمير سيف، تحمل عنوان "ابتسامة لن تغيب"، وذلك في السادسة والنصف مساء الاثنين 7 ديسمبر، بمسرح الجمهورية، بحضور عدد كبير من تلامذة ومحبي الفنان الراحل، وكوكبة من الفنانين والصحفيين.

يتضمن برنامج الحفل، تقديم مقطوعات موسيقية من موسيقى أفلام المخرج الراحل، يقدمها أوركسترا القاهرة الاحتفالي، بقيادة المايسترو ناير ناجي، كما تشمل الاحتفالية، عرض فيلم وثائقي عن حياة "سيف"، من إخراج ألبير مكرم.

يليه عرض فيلم "أغسطينوس ابن دموعها"، الذى يعد آخر أعماله، وهو إنتاج تونسي جزائري مشترك، حصل على جائزة أفضل إنجاز فني من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي، كما حصل على جائزة الجمهورية لأحسن فيلم من مهرجان وهران السينمائي بالجزائر.

يتناول الفيلم في شكل درامي، قيام مخرج سينمائي، بالإعداد لفيلم عن القديس "أوغسطينوس"، هذا المفكر ورجل الدين، ومن خلال التعمق فى مكنونات الشخصية، يكتشف العديد من السمات بين شخصيته وشخصية صاحب الفيلم.

بدأ حياته الفنية بإخراج فيلم "دائرة الانتقام" عام 1976، ثم "قطة على نار" بعده بعام، وذلك مع البطل الشاب نور الشريف، وحقق بهما شهرة واسعة منذ البداية، واستمر في إخراج الأفلام الهادفة ذات المضمون، وقدم في عام 1978 فيلم "إبليس في المدينة"، وبعده بعام قدم فيلم "المتوحشة".

ثم قدم النجم عادل إمام، في أهم أفلامه بعيدًا عن الكوميديا بفيلم "المشبوه" أمام سعاد حسني عام 1982، ومع سعاد أيضا إخرج فيلم "غريب في بيتي" مع نور الشريف، ثم عاد لعادل إمام وقدما معًا فيلم "الغول" عام 1983، وعاد لنور الشريف، ليقدم بعد عام فيلم "آخر الرجال المحترمين".