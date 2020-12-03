نائبة المحافظ توصي المترددين على مستشفى العامرية بارتداء الكمامات

قامت الدكتورة جاكلين عازر نائبة محافظ الإسكندرية، اليوم، بزيارة مفاجئة لمستشفى العامرية العام، ووحدة صحة الأسرة بزاوية عبد القادر بنطاق حي العامرية، بحضور الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة، وذلك للوقوف على مستوى الخدمة الطبية المقدمة، ومتابعة الإجراءات الاحترازية في إطار المبادرات التي أطلقتها المحافظة لتطوير القطاع الصحي ودعم المستشفيات، والأطقم الطبية بالأجهزة والاحتياجات اللازمة.

وخلال تفقدها أقسام مستشفى العامرية المختلفة، من غرفة الغازات والأكسجين وغرفة العناية والعيادات الخارجية، وجهت عازر مدير المستشفى بضرورة إرشاد المواطنين بمراعاة التباعد الاجتماعي، والتشديد علي ارتداء الكمامات وخاصة خلال فترات الانتظار لأدوارهم.

وتفقدت عازر الأعمال الإنشائية بالمبنى الملحق بالمستشفى والذي جاء بتبرع من المجتمع المدني بتكلفة ٥٠ مليون جنيه.

ووجهت بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال التي تتم به خلال الأشهر القليلة القادمة، للتسهيل علي المرضى، حيث يعد إضافة متميزة تساهم بشكل كبير في زيادة الطاقة الاستيعابية بالمستشفى.

وفي سياق متصل؛ تفقدت عازر العيادات المختلفة بوحدة صحة الأسرة بزاوية عبد القادر، حيث استفسرت من الأطباء عن احتياجاتهم.

ووجهت الأطباء بضرورة عمل ندوات لأهالي عبد القادر لتوعية المواطنين بالخدمات المختلفة التي تقدمها الوحدة، وقدمت الشكر إلى جميع العاملين بالوحدة علي الجهد الذي يبذلوه.

وخلال الجولة؛ استمعت عازر إلى شكاوى وطلبات المواطنين، واستفسرت من أهالي المرضى على جودة تقديم الخدمة الطبية لهم، مؤكدة على أن من بين أهم أولويات المسئولين هو تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين وطالبتهم باتباع الإجراءات الاحترازية للحد انتشار فيروس كورونا حفاظا على سلامتهم.