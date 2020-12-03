نيابة الإسكندرية تصرح بدفن ضحايا العقار المنهار والتحفظ على المالك

واصلت نيابة الإسكندرية، تحقيقاتها، اليوم، فى واقعة انهيار عقار بمنطقة "محرم بك" أسفر عن وفاة 6 أشخاص جرى انتشال جثثهم من تحت الأنقاض.

وأمر المستشار محمود الغايش، المحامى العام لنيابات شرق الإسكندرية الكلية، بتشكيل لجنة هندسية من "الحي" لمعاينة العقار المنهار وكتابة تقرير يوضح سبب الانهيار، والتحفظ على ملف العقار بالحي وإرساله للنيابة العامة، إلى جانب استدعاء مسئولي الحي لسؤالهم، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن جثث الضحايا.

وكانت التحقيقات توصلت إلىصدور 3 قرارات ترميم للعقار رقم 16 شارع الفردوس منذ عام 2000 ولم تنفذ، فيما انتشلت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، الجثة السادسة لسيدة تدعى"سمية محمد مصطفى عبد المجيد" 64 عاما، من أسفل أنقاض عقار محرم بك المنهار.

وبلغت الحصيلة النهائية لضحايا العقار المنهار، مساء الأربعاء، 6 قتلى "3 رجال و3 سيدات"، وهم "بسنت محمود، 20 عاما، وأحمد مجدي النمر، 28 عاما، ومجدي النمر، 65 عاما، ومحمود أحمد عبد العزيز، 63 عاما، وهايدي محمد عليوة، 22 عاما".

يذكر أن غرفة عمليات محافظة الإسكندرية تلقت بلاغًا بانهيار العقار رقم 16 شارع الفردوس متفرع من شارع منشا بمنطقة محرم بك، وانتقلت قوات الحماية المدنية و4 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، كما انتقل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، ونائبته الدكتورة جاكلين عازر، واللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، واللواء خالد جمعة، سكرتير عام مساعد المحافظة إلى المكان لمتابعة الموقف.

وتبين من المعاينة أن العقار بناء قديم، مأهول بالسكان، مكون من طابق أرضي وثلاثة طوابق وصادر له 3 قرارات ترميم منذ عام 2000، ولم تنفذ من قبل السكان، وقال المحافظ إن المعلومات الأولية تؤكد وجود أسرتين مكونتين من 9 أشخاص أسفل الأنقاض، موضحا أنه جرى فصل جميع المرافق من الغاز والكهرباء والمياه عن العقار المنهار، كما قرر إخلاء العقار المجاور للعقار المنهار خوفاً على حياة السكان الآخرين بسبب صدور قرار إزالة للعقار المجاور.

فيما أنقذت العناية الإلهية 5 تلاميذ في درس خصوصي بالعقار المنهار حيث خرج التلاميذ قبل الحادث بنصف ساعة فقط، وقال شاهد عيان إن العقار كان يحتاج إلى ترميم والعقار المجاور له صدر له قرار إزالة وتم اخلاءه لافتا إلي أن العناية الإلهية أخرجت التلاميذ الصغار قبل وقوع الحادث.