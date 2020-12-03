فيديو.. "الأرصاد" تنفي شائعة نوة الإسكندرية: الطقس مستقر تماما

طمأنت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين على حالة الطقس، مؤكدة أنه مستقرا تماما طوال هذا الإسبوع وحتى منتصف الإسبوع المقبل، وهناك تحسن واضح في الأحوال الجوية ويكون الطقس دافئ في ساعات النهار ويكون هناك سطوعا لأشعة الشمس على مدار اليوم والشبورة المائية تكون خفيفة على الطرق في الصباح الباكر.

وناشدت "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند النعساني، ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، المواطنين بضرورة قيادة السيارات بهدوء على الطرق السريعة والطرق الزراعية في ساعات الشبورة، لأنها تتسبب في تقليل الرؤية الأفقية.

ونوهت شاكر إلى استمرار فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية للبلاد، ولكنها أمطار خفيفة وغير مؤثرة على الأنشطة اليومية، وهي أمطار معتاد عليها نهاية فصل الخريف.

وعن الشائعات المنتشرة الفترة الأخيرة حول "نوة" جديدة تضرب محافظة الإسكندرية يوم 4 ديسمبر، نفت "شاكر" قائلة: "الطقس مستقر ولا توجد أي نوات مقبلة، وهناك فقط فرص أمطار ولكنها أمطار خفيفة".

ولفتت شاكر إلى أن غدا الجمعة الجو سيكون مستقر تماما ولا توجد فرص للأمطار سوى على السواحل الشمالية للبلاد، ولا توجد منها أي مشكلات أو قلق.

وأوضحت أن فرص الأمطار الخفيفة ستبدأ من اليوم وحتى يوم السبت المقبل، وبدءا من يوم الأحد لن تكون هناك أي فرص للأمطار والطقس سيكون مستقر تماما على مدار الإسبوع المقبل.