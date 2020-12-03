والدة الطبيب ضحية الطعن بطوخ: شاهدت ابني في الجنة وأحتسبه شهيدا

قالت الحاجة زينب، والدة الدكتور ضياء، ضحية جريمة الطعن بقرية السيفا بمركز طوخ بالقليوبية إنها لم تكن تعلم أن الجاني يحمل في قلبه حقدا لابنها لهذا الحد، مستنكرة ما يتردد بأن يكون المتهم مصاب بمرض عقلي ونفسي، قائلة "من يقول عليه مريض سيلقي حسابه من الله".

وروت الأم المكلومة، أنها كانت ليلة الواقعة تزور ابنة عمتها، ورأت المتهم ووالدته وألقت السلام عليهما، "فردا علي مضدد" وفور عودتها قالت لزوجها إنها ستنام، وطلبت منها أن يوقظها لقيام الليل، وبعدها سمعت صراخا في الشارع وشاهدت أحد الضحايا، فظنت أنه أصيب بنوبة قلبيه، وطلبت استدعاء نجلها ضياء لتفاجأ بالأهالي حاملينه في حالة خطيرة فرددت على الفور "إنا لله وأن اليه راجعون عوضي علي الله" وسكتت دون ان تتفوه بكلمة أكثر، معلقة "في هذه اللحظة شاهدت منزله ابني في الجنة".

وأوضحت الأم أن الضحية ونجلها كانا صديقان وزملاء في المراحل الابتدائية والإعدادية، ولو كانت تعلم أن القاتل يكن لنجلها كل هذا العداء "كنت هراضيه وأبوس راسه".

وأضافت والدة المجني عليه، أن ابنها كان طوال عمره بار بها وبأهله جميعا، ويوم الواقعة كان جالسا معهم طوال اليوم، وطلب منها الدعاء بالتوفيق والنجاح في الدراسة لأنه كان سيتخرج بعد شهرين من الكلية.

وأوضحت أنها علمت بالواقعة من صوت صراخ النساء بالقرية، وعندما شاهدته قتيلا غارقا في دمائة "استودعته عند الله شهيدا بإذن الله فالجاني قتله وسيكون مصيره الإعدام ولكن ابني سيكون من أهل الجنة".

كان قاضي المعارضات بمحكمة طوخ الجزئية بتجديد حبس أحمد جمال المتهم بطعن 6 أشخاص بقرية السيفا بطوخ مما أسفر عن مصرع الطبيب ضياء سلامة ومحمد عبد العليم بركات الموظف بالمعاش وإصابة 4 اخرين 15 يوما

وامرت النيابة بإستعجال تقرير الطب الشرعي حول الواقعة وتقير المعمل الجنائي حول اداة الجريمة وبيان سلامة القوة العقلية والذهنية للمتهم وقت الجريمة

وشهد محيط المحكمة إجراءات امنية مشددة خلال عرض المتهم اشرف عليها اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية وقادها العميد تامر موسي مامور مركز طوخ والمقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز طوخ

فيما كشف التحقيقات ان الأهالي وشهود العيان وأسر الضحايا شككوا في ماتردد عن ان المتهم مريض نفسي مؤكدين انهم يشكون في هذه الأنباء بينما دفعت اجهزة الامن بقوة امنية لملاحظة الحالة القرية خوفا من اي مشكلات واو تصادم بين اسر الضحايا واسرة المتهم

فيما طالب الاهالي بالقصاص العادل من المتهم ونشورا علي مواقع التواصل الإجتماعي هاشتاج بعنوان " احمد جمال عاقل مش مجنون " مؤكدين انه كان يقصد قتل طالب الطب ضياء وظل يطارده مسافة طويله حتي اجهزة عليه بعدة طعنات في كافة انحاء الجسم بينما اصاب كل من حاول منعه

واكد الاهالي ان المتهم في حاله ولكنه كان صديق للمجني عليه وانهم فوجئوا به يطارده بالسكينتين وبعد ذلك اجهز عليه وعلي كل من تدخل وأولهم الضحية الثانية محمد عبد العليم بركات

وكان الاهالي قد شيعوا فجر أمس ضحيتا الحادث وهما الطبيب ضياء سلامة والموظف محمد عبد العليم الي مثواهما الاخير بعد الدفن بمقابر القرية وسط انهيار ودموع الاهالي وسط حالة من الحزن والبكاء الشديد بين الأهالي داعين الله لهما بالرحمه والمغفرة

فيما روج اهالي القرية عبر صفحات التواصل الاجتماعي اخر منشور للضحية الطبيب ضياء دون فيه " سأقبل ياخالقي من جديد "

وكشفت التحريات والتحقيقات إن المتهم لم يخرج من منزله منذ حوالي عامين وكان لا يخرج إلا نادرًا، لكنة دائمًا يقف علي سطح منزله وأشارت التحريات إلى أن القاتل خريج كلية علوم وأدى فترة الخدمة العسكرية التي انتهت قريبا واجمع المقربون من المجني عليه أنهم لم يروا منه أي شيء من قبل لكنه دائمًا ما لا يتحدث مع أحد

كشفت التحقيقات أن المتهم فى منتصف العقد الثالث من العمر يعاني من مرض نفسي وسبق حجزه داخل مستشفى للأمراض النفسية، ولم يسبق اتهامه فى أى قضايا، أو تحررت ضده محاضر بالاعتداء من قبل

وأشارت التحقيقات إلى أنه تخرج من الكلية والتحق بالعمل فى عدة أماكن لكنه لم يستمر بسبب مرضه النفسي

واستمعت النيابة إلى أقوال أسرة المتهم، الذين أكدوا أن نجلهم كان يجلس فى منزله ويتحدث مع نفسه بكلام غير مفهوم، وقبل الجريمة بدقائق دخل إلى المطبخ، واستولى على سكين خلسة، وأخفاها فى ملابسه، ثم خرج بها الى الشارع، قبل أن يسمعوا صوت استغاثات الأهالي الحقوا ابنكم بيقتل الناس في الشارع مشيرين إلى أنهم أسرعوا إلى مكان الحادث وشاهدوا بركة دماء و6 من الأهالي مطعونين وأمعائهم ظاهرة موضحين أن ابنهم أصيب بحالة نفسية منذ فترة وأنهم حاولوا علاجه لكن دون جدوى.

وقررت النيابة العامة التصريح بدفن جثث الضحايا، لبيان سبب الوفاة، كما أمرت بالاستعلام عن المصابين الأربعة وإمكانية الاستماع إلى روايتهم من عدمه واستمعت إلى أقوال شهود العيان وجاري الاستماع إلى أقوال المتهم، وسيتم عرضه على الطب الشرعي للتأكد من تعاطيه مواد مخدرة من عدمه