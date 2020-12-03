وسائل إعلام بريطانية: قتيل وإصابات في انفجار مستودع بمدينة بريستول

أكدت وسائل إعلام بريطانية، اليوم، سقوط قتيل وإصابات في انفجار مستودع في مدينة بريستول.

وكانت إدارة أجهزة الطوارئ البريطانية، أعلنت أن عناصر الإطفاء والإنقاذ، تستجيب لبلاغ عن انفجار "هائل" بميناء بالقرب من مدينة بريستول الواقعة جنوب غربي إنجلترا.

وقال جهاز الإطفاء والإنقاذ في أفون، إنه تم الاتصال به بشأن الانفجار المبلغ عنه، الواقع في أفون ماوث، وانضم إليه في الموقع عناصر من شرطة أفون وسومرست، ومسعفون من خدمة الإسعاف في الجنوب الغربي.

وأظهرت صور عرضتها الشبكة البريطانية، سيارات شرطة وإطفاء وطائرة هليكوبتر، في موقع الحادث، إلى جانب تصاعد للدخان.